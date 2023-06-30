Yasemin Kozanoğlu son halini paylaştı sosyal medya onu konuştu! Son halini eleştirenlere sert yanıt vermişti bir dönemin olay kadını...
2000'li yıllarda rol aldığı projelerle adından söz ettiren ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen manken ve oyuncu Yasemin Kozanoğlu, sosyal medyada epey aktif. Ünlü ismin son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Geçtiğimiz günlerde son halini eleştirenlere tokat gibi yanıt veren Kozanoğlu bu kez bayramda bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...
30.06.2023 13:09 - Son Güncelleme: 30.06.2023 13:30
Yasemin Kozanoğlu artık mütevazı bir hayat sürüyor. Yasemin Kozanoğlu, Kanlıca'da ailesine ait yalıda büyüdü. Bir döneme lüks hayatı ve hızlı yaşantısıyla damgasını vuran sosyetik, 2016'da İspanya'ya yerleşti. Şimdi ise Ibiza'da son derece mütevazı ve tamamen organik bir hayat sürüyor.
7 Temmuz 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yasemin Kozanoğlu, Hisarbank ve Güneş gazetesinin eski sahibi Ahmet Kozanoğlu ile Ahu Tuğbay'ın kızı. Aynı zamanda Beşiktaş'ın eski başkanı Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun da torunu olan sosyetik güzel, Londra'da eğitim aldı.