Kurtlar Vadisi izleyicisini ters köşe edecek itiraf! 21 yıl sonra açıkladı! Meğer yapımcılar Elif rolü için ilk kez...

Kurtlar Vadisi dizisi Türk televizyon tarihinin en popüler dizilerinden birisi olmayı başardı. Dizi ilk kez 2003 yılında yayınlanmaya başladığında kısa bir zaman içerisinde büyük bir hayran kitlesi edindi. Dizide ilk bölümden son bölüme kadar pek çok ünlü isim rol aldı. Bu isimler arasında Elif Eylül karakterini canlandıran Özgü Namal en dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek ise izleyicileri son derece şaşırttı. Elif Eylül rolü için ilk teklifin Özgü Namal'a gitmediği yıllar sonra gelen açıklamayla ortaya çıktı.