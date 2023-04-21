34 bedene inme sırrını açıkladı! Tek malzemeyle... 40 kilo verdiren Güllü diyeti! 49’luk şarkıcı 90’dan 50’ye bakın nasıl erimiş!

Şarkıcı Güllü özel hayatıyla ve verdiği kilolarla sık sık gündemde yer alıyor. 70 kilo veren Güllü'nün mide küçültme ameliyatı olduğu biliniyor. 90 kiloya inen ünlü şarkıcı hedefine ulaşmak için ise bakın ne yapmış! 34 bedene kadar düşmesiyle sosyal medyada gündem olan Güllü'nün ameliyat sonrası veremediği kiloları nasıl erittiği ortaya çıktı. İşte 40 kilo vermenizi sağlayacak o yöntem...