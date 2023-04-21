34 bedene inme sırrını açıkladı! Tek malzemeyle... 40 kilo verdiren Güllü diyeti! 49'luk şarkıcı 90'dan 50'ye bakın nasıl erimiş!
Ünlü sanatçı Güllü verdiği 40 kilo ile gündeme geliyor. Mide küçültme ameliyatı sonrası 30 kilo veren Güllü diğer 40 kiloyu ise bakın nasıl vermiş! İşte toplamda 70 kilo verip iğne ipliğe dönen Güllü'nün zayıflama sırrı!
21.04.2023 09:40 - Son Güncelleme: 21.04.2023 09:40
Şarkıcı Güllü özel hayatıyla ve verdiği kilolarla sık sık gündemde yer alıyor. 70 kilo veren Güllü'nün mide küçültme ameliyatı olduğu biliniyor. 90 kiloya inen ünlü şarkıcı hedefine ulaşmak için ise bakın ne yapmış! 34 bedene kadar düşmesiyle sosyal medyada gündem olan Güllü'nün ameliyat sonrası veremediği kiloları nasıl erittiği ortaya çıktı. İşte 40 kilo vermenizi sağlayacak o yöntem...
Güllü, kilo verme sürecinin o dönemde başladığını ve kilo vermesinin sağlıklı beslenmenin yanı sıra bir besin sayesinde hızlandığını açıkladı.