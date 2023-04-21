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Haberler Magazin 34 bedene inme sırrını açıkladı! Tek malzemeyle... 40 kilo verdiren Güllü diyeti! 49'luk şarkıcı 90'dan 50'ye bakın nasıl erimiş!

34 bedene inme sırrını açıkladı! Tek malzemeyle... 40 kilo verdiren Güllü diyeti! 49'luk şarkıcı 90'dan 50'ye bakın nasıl erimiş!

Ünlü sanatçı Güllü verdiği 40 kilo ile gündeme geliyor. Mide küçültme ameliyatı sonrası 30 kilo veren Güllü diğer 40 kiloyu ise bakın nasıl vermiş! İşte toplamda 70 kilo verip iğne ipliğe dönen Güllü'nün zayıflama sırrı!

takvim.com.tr
21.04.2023 09:40 - Son Güncelleme: 21.04.2023 09:40
34 bedene inme sırrını açıkladı! Tek malzemeyle... 40 kilo verdiren Güllü diyeti! 49’luk şarkıcı 90’dan 50’ye bakın nasıl erimiş!

Şarkıcı Güllü özel hayatıyla ve verdiği kilolarla sık sık gündemde yer alıyor. 70 kilo veren Güllü'nün mide küçültme ameliyatı olduğu biliniyor. 90 kiloya inen ünlü şarkıcı hedefine ulaşmak için ise bakın ne yapmış! 34 bedene kadar düşmesiyle sosyal medyada gündem olan Güllü'nün ameliyat sonrası veremediği kiloları nasıl erittiği ortaya çıktı. İşte 40 kilo vermenizi sağlayacak o yöntem...

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34 bedene inme sırrını açıkladı! Tek malzemeyle... 40 kilo verdiren Güllü diyeti! 49’luk şarkıcı 90’dan 50’ye bakın nasıl erimiş!

Uzun yıllar kilolarıyla başı dertte olan Güllü, 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu.

34 bedene inme sırrını açıkladı! Tek malzemeyle... 40 kilo verdiren Güllü diyeti! 49’luk şarkıcı 90’dan 50’ye bakın nasıl erimiş!

Ameliyatın ardından geçirdiği trafik kazasıyla oldukça zor günler yaşayan sanatçı, 2 ay boyunca yatağa bağımlı olarak yaşadı.

34 bedene inme sırrını açıkladı! Tek malzemeyle... 40 kilo verdiren Güllü diyeti! 49’luk şarkıcı 90’dan 50’ye bakın nasıl erimiş!

Güllü, kilo verme sürecinin o dönemde başladığını ve kilo vermesinin sağlıklı beslenmenin yanı sıra bir besin sayesinde hızlandığını açıkladı.

34 bedene inme sırrını açıkladı! Tek malzemeyle... 40 kilo verdiren Güllü diyeti! 49’luk şarkıcı 90’dan 50’ye bakın nasıl erimiş!

SIRRI ORTAYA ÇIKTI!

Bu süreçte kinoayı keşfeden sanatçı birçok farklı yöntemle kinoa tüketmeyi asla ihmal etmemiş!

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