78’inde vefat eden Rana Cabbar’ın gençlik halini gören inanamadı! Aşk-ı Memnu’nun Süleyman Efendi’si, Kabadayı’nın yıldızı...
Yaprak Dökümü, O Hayat Benim, Hercai, Aşk-ı Memnu, Kabadayı gibi dizilerde rol alan usta oyuncu Rana Cabbar, 78 yaşında aramızdan ayrıldı. Acı kaybıyla sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle gençliği merak edildi. Rana Cabbar'ın gençlik halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte merhum sanatçı Rana Cabbar'ın gençlik hali...
20.04.2023 17:23 - Son Güncelleme: 20.04.2023 17:23
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Rana Cabbar, 78 yaşında hayatını kaybetti.
"DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"
Sanatçının vefatını açıklayan Sökmen Menajerlik, "Değerli oyuncumuz Rana Cabbar'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajını yayımladı.
Ünlü oyuncunun özellikle gençliği merak edildi. Rana Cabbar'ın gençlik halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.