Kurtlar Vadisi ile birlikte o da tarih olmuştu... Eşi ve çocuklarını gözlerden uzak tutan Güllü Erhan (Ufak) son haliyle şaşırtıyor!
Kurtlar Vadisi ile birlikte o da tarih olmuştu... Türk televizyonlarında 10 yıl boyunca yayınlanan ve her bölümü zirvede kapatan Kurtlar Vadisi'nde Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak, şimdilerde 2015 yılında evlendiği eşi ve çocuklarıyla sakin bir hayat yaşıyor. Son hali ile dikkat çeken Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı verdiği kilolarla sosyal medya gündeminde.
25.06.2021 14:26
- Son Güncelleme: 25.06.2021 14:34
Kurtlar Vadisi ile birlikte o da tarih olmuştu... Ailesini gözlerden uzak tutan Güllü Erhan (Ufak) son haliyle şaşırtıyor!
Kurtlar Vadisi dizisine Seyfo Dayı'nın yeğeni olarak giren Erhan Ufak dizide yaptığı komik çıkışlar ile izleyicinin gönlünde ayrı bir yer edindi.
5 Mayıs 1978, Elazığ doğumlu oyuncu Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi serisinde canlandırmış olduğu Erhan Ufuk karakteriyle tanınmıştı. Karakterle efsaneleşen oyuncu sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
2015 senesinde Süreyya Kul ile evlenen Ufak'ın Mehmet Can ve Mirau adında iki çocuğu bulunuyor. İşte başta Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının son hali olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...