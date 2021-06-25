Kurtlar Vadisi ile birlikte o da tarih olmuştu... Eşi ve çocuklarını gözlerden uzak tutan Güllü Erhan (Ufak) son haliyle şaşırtıyor!

Kurtlar Vadisi ile birlikte o da tarih olmuştu... Türk televizyonlarında 10 yıl boyunca yayınlanan ve her bölümü zirvede kapatan Kurtlar Vadisi'nde Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak, şimdilerde 2015 yılında evlendiği eşi ve çocuklarıyla sakin bir hayat yaşıyor. Son hali ile dikkat çeken Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı verdiği kilolarla sosyal medya gündeminde.

25.06.2021 14:26 - Son Güncelleme: 25.06.2021 14:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





