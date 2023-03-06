Kurtlar Vadisi hayranlarını sevinçten çılgına çevirecek gelişme! Başrolü efsane rolle geri dönüyor!

Türk televizyon tarihinin en önemli yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisiyle adını duyuran Kenan Çoban'ın yeni projesi belli oldu. Abdülhey Çoban karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Çoban, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri karakterini canlandırdı. Ancak, bu projeden ayrıldıktan sonra bir süredir ekranlarda olmayan ünlü oyuncunun sonunda Teşkilat-ı Mahsusa Trablus isimli dizide rol alacağı belli oldu. Bu haber ünlü oyuncunun hayranlarında büyük bir sevinç yarattı.