Kurtlar Vadisi hayranlarını sevinçten çılgına çevirecek gelişme! Başrolü efsane rolle geri dönüyor!
Kurtlar Vadisi dizisini heyecanla bekleyen hayranlarına bomba haber verildi. Dizinin başrol oyuncularından birisi efsane rolle geri dönüyor. Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisi gerçek bir hikayeden esinlenerek yapılan ve Osmanlı'ya bağlı Trablus bölgesinde 1911 yılında geçen bir dizi olarak geliyor. Kenan Çoban bu dizide önemli bir karaktere hayat verecek. Dizinin tamamı TRT'de yayınlanacak ve Kenan Çoban'ın hayranları, onu tekrar ekranlarda izleme fırsatı bulacak.
Türk televizyon tarihinin en önemli yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi dizisiyle adını duyuran Kenan Çoban'ın yeni projesi belli oldu. Abdülhey Çoban karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Çoban, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri karakterini canlandırdı. Ancak, bu projeden ayrıldıktan sonra bir süredir ekranlarda olmayan ünlü oyuncunun sonunda Teşkilat-ı Mahsusa Trablus isimli dizide rol alacağı belli oldu. Bu haber ünlü oyuncunun hayranlarında büyük bir sevinç yarattı.
4 BAŞROLÜNDEN 1'SİNİ EFSANE ROLLE GERİ GETİRİYORLAR
Kurtlar Vadisi dizisiyle milyonların gönlüne taht kuran ünlü oyuncu Kenan Çoban'ın yeni projesi belli oldu.
Abdülhey Çoban karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Çoban son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fahri karakterini canlandırmıştı.
YENİ PROJESİNİ BELLİ OLDU
Kenan Çoban, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılmasının hemen ardından kendisine gelen teklifleri değerlendirdi ve kararını verdi.