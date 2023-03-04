Gönül Dağı’nın Asuman'ı bakın aslen nereliymiş! Duyan bu işe şaştı kaldı! İşte Hazal Çağlar'ın memleketi...
Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar. Asuman karakteriyle birlikte Hazal Çağlar hakkında araştırma yapılıyor. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlarınsa en çok merak ettiği şey memleketi oldu. İşte başta Hazal Çağlar olmak üzere ünlülerin memleketleri.
04.03.2023 11:42 - Son Güncelleme: 04.03.2023 11:42
Hazal Çağlar 1996 doğumludur. Hazal Çağlar No 10 Studıo Temel Oyunculuk eğitimi aldı. Metin Balekoğlu'ndan Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Güzel oyuncu bir zamanlar Galatasaray TV'de sunuculuk yapmıştır. Burak Öksüzoğlu'nun 2014 yılında yayınlanan Konu Sen Olunca klibinde yer almıştır.
Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar nereli olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte başta Hazal Çağlar olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.