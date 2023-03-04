Rota yeniden oluşturuluyor! 'Masa'dan kalkan Meral Akşener'e Fazıl Say'dan skandal 'dışkı' iması "Sifonu çek gitsin!" Meğer daha önce...

Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını dile getiren İYİ Parti lideri, ''Buna boyun eğmeyiz." dedi, İmamoğlu ve Yavaş'a da "Millet sizi göreve çağırıyor." ifadeleri ile seslendi. Akşener'in bu açıklamalarına ünlü isimler sessiz kalamadı.