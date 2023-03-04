Rota yeniden oluşturuluyor! 'Masa'dan kalkan Meral Akşener'e Fazıl Say'dan skandal 'dışkı' iması "Sifonu çek gitsin!" Meğer daha önce...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki gün yaptığı açıklamalar sonrasında altılı masadan ayrılmasının yankıları sürüyor. Seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına sıcak bakmayan Akşener, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a çağrıda bulunmuştu. Partisinin 'dayatamaya' mecbur bırakıldığını söyleyen Meral Akşener hakkında, magazin dünyasının pek çok ünlü ismi de paylaşım yaptı. Müzisyen Fazıl Say'ın yaptığı 'dışkı' iması sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklama sonrası altılı masadan kalkmasının yankıları sürüyor. kşener "Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış" dedi. Akşener'in bu açıklamalarına ünlü isimler sert çıktı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalktı. Meral Akşener, altılı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.
Partisinin bir dayatmaya mecbur bırakıldığını dile getiren İYİ Parti lideri, ''Buna boyun eğmeyiz." dedi, İmamoğlu ve Yavaş'a da "Millet sizi göreve çağırıyor." ifadeleri ile seslendi. Akşener'in bu açıklamalarına ünlü isimler sessiz kalamadı.
Birçok ünlü isim sosyal medyadan Akşener'in bu çıkışına yorum yaptı. Ancak Fazıl Say'ın çirkin iması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.