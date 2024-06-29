Kurtlar Vadisi dizisiyle bir dönemi salladılar: Polat Alemdar, Güllü Erhan, Abdülhey... Hepsinin bir ortak noktasına var!

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi, yıllar geçse de popülaritesini koruyor. Kurtlar Vadisi'nin en sevilen isimleri arasında yer alan Polat Alemdar, Güllü Erhan, Abdülhey, gibi unutulmaz karakterlerin ortak noktası ise yıllar sonra bile duyanları şaşırtıyor. İşte Kurtlar Vadisi oyuncuları hakkındaki o gerçek...
Bir döneme damga vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi, yıllar geçse de popülerliğini korumaya devam ediyor.
KURTLAR VADİSİ BİR DÖNEMİ SALLADI
Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Erhan Ufak, Gürkan Uygun, Kenan Çoban ve Oktay Kaynarca gibi yetenekli isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi mafya dünyası ve derin devlet ilişkilerinin yanı sıra oyuncu kadrosunun hikayeleriyle de izleyicinin gönlünde taht kurdu.
POLAT ALEMDAR, GÜLLÜ ERHAN VE ABDÜLHEY...
Kurtlar Vadisi'nin en sevilen isimleri arasında yer alan Polat Alemdar (Necati Şaşmaz), Güllü Erhan (Erhan Ufak), Abdülhey(Kenan Çoban) gibi unutulmaz karakterlerin bir de ortak noktası var.