Kurtlar Vadisi dizisiyle bir dönemi salladılar: Polat Alemdar, Güllü Erhan, Abdülhey... Hepsinin bir ortak noktasına var!

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi, yıllar geçse de popülaritesini koruyor. Kurtlar Vadisi'nin en sevilen isimleri arasında yer alan Polat Alemdar, Güllü Erhan, Abdülhey, gibi unutulmaz karakterlerin ortak noktası ise yıllar sonra bile duyanları şaşırtıyor. İşte Kurtlar Vadisi oyuncuları hakkındaki o gerçek...