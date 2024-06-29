Esra Erol'un 2 oğlu ve eşiyle yaşadığı evine bakın! Her detayı hayran bıraktı! Ali Özbir ile aşk yuvasında 14 yıl...

Türkiye'nin en başarılı program sunucularından Esra Erol, yıllarca evlerimize konuk oldu. 2010 yılında evlendiği ve iki oğlunun babası olan Ali Özbir ile mutlu bir evliliği sürdüren Esra Erol, bu kez zevkle döşenmiş lüks eviyle gündeme geldi. Ünlü sunucunun evi, şıklığı ve sadeliğiyle görenleri kendine hayran bırakırken, detayları sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte Esra Erol'un 2 oğlu ve eşi Ali Özbir ile evine gelin beraber bakalım...