Kurt Efe'den babası Kıvanç Tatlıtuğ'a photobomb! Başak Dizer'le yüzünü gizlemeye çalışsalar da Kurt Efe bir yolunu buluyor

2016 yılında Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Aile yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde Aile adlı dizide rol alıyor. Oğullarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü çift Kurt Efe'yi her ne kadar saklamak isteseler de bir türlü başaramıyor. Baba Tatlıtuğ bu kez oğlu Kurt Efe ile bir set karesi paylaştı. Babasını karizmatik poz verdiği anlarda Kurt Efe'nin yaptığı photobomb sosyal medyanın diline düştü.