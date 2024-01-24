Fahriye Evcen kar pozlarını paylaştı Yeşilçam efsanesi Filiz Akın kayıtsız kalamadı "Karlarda kraliçe var" Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık. Aile hayatlarına dair paylaşımlar yapan Evcen, paylaşımlarında büyük oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit'e yer verse de, küçük oğlu Kerem'in yüzünü paylaşmamaya özen gösteriyordu. Ancak ünlü çift Kerem'in 1.yaş günü partisinde kural bozarak ilk kez oğullarının yüzünü paylaşmıştı. Şimdilerde ailece kar tatili yapan Özçivitler'den Fahriye Evcen, kar pozlarını paylaştı. Evcen'in paylaşımına pek çok ünlü isim kayıtsız kalamadı. Bunlardan biri de Filiz Akın'dı.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından sık sık söz ettiriyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini ekledi.