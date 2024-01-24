Fahriye Evcen kar pozlarını paylaştı Yeşilçam efsanesi Filiz Akın kayıtsız kalamadı "Karlarda kraliçe var" Burak Özçivit'in güzeller güzeli eşi...

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor sık sık. Aile hayatlarına dair paylaşımlar yapan Evcen, paylaşımlarında büyük oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit'e yer verse de, küçük oğlu Kerem'in yüzünü paylaşmamaya özen gösteriyordu. Ancak ünlü çift Kerem'in 1.yaş günü partisinde kural bozarak ilk kez oğullarının yüzünü paylaşmıştı. Şimdilerde ailece kar tatili yapan Özçivitler'den Fahriye Evcen, kar pozlarını paylaştı. Evcen'in paylaşımına pek çok ünlü isim kayıtsız kalamadı. Bunlardan biri de Filiz Akın'dı.