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Onur Tuna körkütük aşık! Hem de bakın hangi ünlü oyuncuya! Duyan inanamadı! Meğer Son Yaz’ın yıldızıyla...

Cesur Yürek, Mahkum, Şahane Hayatım, Filinta, Huzur Sokağı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Onur Tuna'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Tuna'nın sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Tuna'nın sevgilisi kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu çıktı. Çiftin romantik pozları ise sosyal medyayı salladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 15:37 Güncelleme 24 Ocak 2024, 15:50
Onur Tuna körkütük aşık! Hem de bakın hangi ünlü oyuncuya! Duyan inanamadı! Meğer Son Yaz’ın yıldızıyla... 1

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Onur Tuna'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Onur Tuna körkütük aşık! Hem de bakın hangi ünlü oyuncuya! Duyan inanamadı! Meğer Son Yaz’ın yıldızıyla... 2

Özellikle aşk hayatı merak edilen oyuncu hakkında en çok "Onur Tuna'nın sevgilisi var mı?", "Onur Tuna'nın sevgilisi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.

Onur Tuna körkütük aşık! Hem de bakın hangi ünlü oyuncuya! Duyan inanamadı! Meğer Son Yaz’ın yıldızıyla... 3

Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Tuna'nın sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı.

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