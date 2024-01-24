Cesur Yürek, Mahkum, Şahane Hayatım, Filinta, Huzur Sokağı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Onur Tuna'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Tuna'nın sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Tuna'nın sevgilisi kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu çıktı. Çiftin romantik pozları ise sosyal medyayı salladı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Onur Tuna'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Özellikle aşk hayatı merak edilen oyuncu hakkında en çok "Onur Tuna'nın sevgilisi var mı?", "Onur Tuna'nın sevgilisi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.
Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Tuna'nın sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı.