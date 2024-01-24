Onur Tuna körkütük aşık! Hem de bakın hangi ünlü oyuncuya! Duyan inanamadı! Meğer Son Yaz’ın yıldızıyla...

Cesur Yürek, Mahkum, Şahane Hayatım, Filinta, Huzur Sokağı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Onur Tuna'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Tuna'nın sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaşıp kaldı. Tuna'nın sevgilisi kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu çıktı. Çiftin romantik pozları ise sosyal medyayı salladı.