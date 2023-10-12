Kurşun yağmuruna tuttular I Engin Polat'ın iş yerine silahlı saldırı! Dilan Polat isyan etti: Can güvenliğimiz yok

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RİSE AND SHİNE DA SAHTE BELGE DÜZENLEYİCİSİ

Polat'ın sahibi, ortağı olduğu şirketler arasında bulunan 'Rise and Shine Kozmetik Şirketi'nin, sahte belge düzenlediği saptandı. Tespitin gerekçesi olarak ise şirket ortağı olan Polat'ın dayısının eşi Nilgül Yılmaz'ın ortak olduğu diğer şirket Kuzey Aksesuar Tekstil'in, sahte belge düzenleme ve defter belge ibraz etmeyen bir şirket olması gösterildi. Ayrıca Yılmaz hakkında, defter belge ibraz etmemesi nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu da elde edilen bilgiler arasında yer aldı.