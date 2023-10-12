Kurşun yağmuruna tuttular I Engin Polat'ın iş yerine silahlı saldırı! Dilan Polat isyan etti: Can güvenliğimiz yok

Dilan Polat ve Engin Polat ailesi günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Dilan Polat'ın sahibi olduğu Rise and Shine Kozmetik şirketi sahte belge düzenledi. Üç şirketin ise naylon faturalar keserek vergi kaçırma amacı güttüğü tespit edildi. Polat ailesinde skandallar bitmezken dün akşam saatlerinde Ataşehir'de bulunan Engin Polat'a ait işyerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın iş yeri çalışanının olduğu yöne doğru silahla defalarca ateş ettiği görülüyor. Polat çifti iş yerlerine art arda düzenlenen silahlı saldırıların ardından kamera karşısına geçerek son günlerde yaşadıkları olaylar nedeniyle ''Oluşturduğunuz topluluk yanıltıcı hedef gösterici paylaşımlarınız sayesinde can güvenliğimiz yok'' diyerek isyan etti.
Kara para akladığı iddiası ile gündemden düşmeyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat cephesinde sular durulmuyor.
Altın tozuyla kahve içmesi, eşi Engin Polat'tan sık sık pahalı hediyeler alması, dolar ve altınlarla yaptığı şovlar oldukça sosyal medyada oldukça dikkat çekti.
RİSE AND SHİNE DA SAHTE BELGE DÜZENLEYİCİSİ
Polat'ın sahibi, ortağı olduğu şirketler arasında bulunan 'Rise and Shine Kozmetik Şirketi'nin, sahte belge düzenlediği saptandı. Tespitin gerekçesi olarak ise şirket ortağı olan Polat'ın dayısının eşi Nilgül Yılmaz'ın ortak olduğu diğer şirket Kuzey Aksesuar Tekstil'in, sahte belge düzenleme ve defter belge ibraz etmeyen bir şirket olması gösterildi. Ayrıca Yılmaz hakkında, defter belge ibraz etmemesi nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu da elde edilen bilgiler arasında yer aldı.