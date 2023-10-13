Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan itiraf sonunda geldi "Biri bırakacaktı ben bıraktım 30 saniye sürdü" 1 çocuk sahibi ünlü çift...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve kızı Su'yu kucağına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor şu sıralara ünlü çift. Önceki gün birlikte bir davete katılan Altuğ-Atacan çifti ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yağmur Atacan'ın itirafı ise geceye damgasını vurdu.