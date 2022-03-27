Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer yakışıklı bir delikanlı oldu boyu annesini geçti görenler şaştı kaldı: "Aynı babası"

Oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutlayan Demet Şener "Canım Ömerim iyi ki doğdun. Ne ara bu kadar büyüdün. Senin annen olmaktan gurur duyuyorum kalbi güzel kendi güzel oğlum. Hep çok mutlu ol, seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum" dedi.