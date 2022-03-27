Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer yakışıklı bir delikanlı oldu boyu annesini geçti görenler şaştı kaldı: "Aynı babası"
Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer yakışıklı bir delikanlı oldu, görenler şaştı kaldı. Evli oldukları dönemde bir kızı bir de oğlu olan İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in çocukları kocaman oldu. Sosyal medyada oğullarının yeni yaşını kutlayan Demet ile İbrahim ikilisi kısa sürede gündem oldu. Fotoğraflarda Şener'in 13 yaşındaki oğlu Ömer'in annesinin boyunu geçtiği görüldü. İşte Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer...
27.03.2022 17:33 - Son Güncelleme: 27.03.2022 17:33
"AYNI BABASI"
Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer yakışıklı bir delikanlı oldu boyu annesini geçti, görenler şaştı kaldı.
Evli oldukları dönemde bir kızı bir de oğlu olan İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in çocukları kocaman oldu.
Eski manken Demet Şener İrem ve Ömer adındaki çocuklarıyla zaman zaman paylaşım yaparak dikkat çekiyor.
Oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutlayan Demet Şener "Canım Ömerim iyi ki doğdun. Ne ara bu kadar büyüdün. Senin annen olmaktan gurur duyuyorum kalbi güzel kendi güzel oğlum. Hep çok mutlu ol, seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum" dedi.