Küfür üstüne küfür yağdırdı! ’ Bunu buraya koyanın ben...’ Serdar Ortaç evinin önünde yapılanı görünce çıldırdı!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç doğal açıklamalarıyla sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Ortaç son paylaşımında evinin önünde yapılanları görünce şoke oldu. Kendine hakim olamayan ünlü şarkıcı etrafa küfürler yağdırmaya başladı. Ortaç'ın evine ünlü bir dizinin set ekibi tarafından yemek masaları yiyecekler konuldu. Uzun süre sakinleşemeyen Ortaç o anları kameraya çekerek gösterdi. Sosyal medyada ise kimileri Ortaç'a destek olurken kimileri alay ederek durumu fazla abarttığını savundu. İşte Serdar Ortaç'ın çileden çıktığı anlar...