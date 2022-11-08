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Küfür üstüne küfür yağdırdı! ' Bunu buraya koyanın ben...' Serdar Ortaç evinin önünde yapılanı görünce çıldırdı!

Konserden evine sabaha doğru dönen Serdar Ortaç, evinin önünde gördüğü manzara karşısında isyan etti.

takvim.com.tr
08.11.2022 09:30 - Son Güncelleme: 08.11.2022 09:30
Küfür üstüne küfür yağdırdı! ’ Bunu buraya koyanın ben...’ Serdar Ortaç evinin önünde yapılanı görünce çıldırdı!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç doğal açıklamalarıyla sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Ortaç son paylaşımında evinin önünde yapılanları görünce şoke oldu. Kendine hakim olamayan ünlü şarkıcı etrafa küfürler yağdırmaya başladı. Ortaç'ın evine ünlü bir dizinin set ekibi tarafından yemek masaları yiyecekler konuldu. Uzun süre sakinleşemeyen Ortaç o anları kameraya çekerek gösterdi. Sosyal medyada ise kimileri Ortaç'a destek olurken kimileri alay ederek durumu fazla abarttığını savundu. İşte Serdar Ortaç'ın çileden çıktığı anlar...

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Küfür üstüne küfür yağdırdı! ’ Bunu buraya koyanın ben...’ Serdar Ortaç evinin önünde yapılanı görünce çıldırdı!

Ağzını bozan ünlü şarkıcının videoyu kısa sürede kaldırması ise dikkatlerden kaçmadı.

Küfür üstüne küfür yağdırdı! ’ Bunu buraya koyanın ben...’ Serdar Ortaç evinin önünde yapılanı görünce çıldırdı!

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaçevinin önünde film çekimi olduğunu ve kurulan açık büfeyi görünce çılgına döndü.

Küfür üstüne küfür yağdırdı! ’ Bunu buraya koyanın ben...’ Serdar Ortaç evinin önünde yapılanı görünce çıldırdı!

Ortaç, "Ş.r.fsizler evimin önüne açık büfe koymuşlar film çekiyorlar. 5'te geldim konserden. MS hastası adamım ben" diyerek duruma tepki gösterdi.

Küfür üstüne küfür yağdırdı! ’ Bunu buraya koyanın ben...’ Serdar Ortaç evinin önünde yapılanı görünce çıldırdı!

Şarkıcı Serdar Ortaç hastalığı sebebiyle 'tükendiği' bir dönemde olduğunu itiraf etmişti. "15 -20 senem kaldı. Sevap işleyerek geçirmek istiyorum" diyen Ortaç, artık yataktan çıkmak istemediğini anlatarak izleyenlerin yüreklerini burkmuştu.

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