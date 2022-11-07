2 yıl aynı yastığa baş koydular! 67 yaşındaki Nilüfer’den hem evlilik hem de Kayahan itirafı! İlk eşi bakın hangi oyuncu çıktı...
Son Arzum, Caddelerde Rüzgar, Böyle Ayrılık Olmaz, Başıma Gelenler ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Nilüfer, verdiği son röportajla gündeme geldi. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcının, hem evlilik hem de Kayahan itirafı dikkat çekti. Evlilik açıklamasının ardından eski eşi merak edilen Nilüfer'in 1984-1986 yılları arasında evli kaldığı ünlü oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte detaylar...
1970 yılında, Haftasonu Gazetesinin düzenlediği 4. Altın Ses yarışmasında "Sensiz Yıllarda" adlı şarkıyı seslendiren Nilüfer, jüride bulunan Şehrazat, Ajda Pekkan, Alpay, Fecri Ebcioğlu gibi sanatçıların ortak kararıyla birinci oldu.
1972 yılında Odeon plak şirketinden çıkardığı ilk 45'liği "Kalbim Bir Pusula" ile profesyonel müzik hayatı başlayan Nilüfer, kariyeri boyunca Türk pop müziğine unutulmaz eserler kazandırdı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettiren Nilüfer, bu kez verdiği bir röportajla gündem oldu.
Özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, Milliyet Sanat'a verdiği röportajda meslektaşı Kayahan hakkında söyledikleriyle de dikkat çekti.
İşte şarkıcı Nilüfer'in verdiği röportajdan ara başlıklar...
"PARA KONUSUNDA DİKKATLİ OLDUM"
"1972'den beri kafam sürekli işimle meşguldür. En aşık olup da yerlerde süründüğüm zamanlarda bile kafam hep işe çalışmıştır. Şu anki özgürlüğüme sahip olmak için para konusunda hep dikkatli oldum. Bunu anlamayıp bana cimri dediler. Halbuki bu cimrilik değil, savurganlık sevmiyorum.