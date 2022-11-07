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Haberler Magazin 2 çocuk annesi Esra Erol’un ev hallerine bakın! “Bazı anları saklamak istiyorum” deyip paylaştı! Biricik eşi Ali Özbir ile...

2 çocuk annesi Esra Erol’un ev hallerine bakın! “Bazı anları saklamak istiyorum” deyip paylaştı! Biricik eşi Ali Özbir ile...

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, ailesiyle ev hallerini takipçilerinin beğenisine sundu. Erol'un Bazı anları saklamak istiyorum" notunu düştüğü paylaşımı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte hem güzelliğiyle hem de başarılı kariyeriyle beğeni toplayan Esra Erol'un o paylaşımı...

07.11.2022 18:39 - Son Güncelleme: 07.11.2022 18:39
2 çocuk annesi Esra Erol’un ev hallerine bakın! “Bazı anları saklamak istiyorum” deyip paylaştı! Biricik eşi Ali Özbir ile...

Esra Erol'da programıyla hafta içi her gün ATV izleyicisi ile buluşan Esra Erol, ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlar, programda gerçekleştirdiği kavuşmalarla 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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2 çocuk annesi Esra Erol’un ev hallerine bakın! “Bazı anları saklamak istiyorum” deyip paylaştı! Biricik eşi Ali Özbir ile...

Başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan ünlü sunucu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

2 çocuk annesi Esra Erol’un ev hallerine bakın! “Bazı anları saklamak istiyorum” deyip paylaştı! Biricik eşi Ali Özbir ile...

Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, ailesiyle ev hallerini takipçilerinin beğenisine sundu.

2 çocuk annesi Esra Erol’un ev hallerine bakın! “Bazı anları saklamak istiyorum” deyip paylaştı! Biricik eşi Ali Özbir ile...

Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

2 çocuk annesi Esra Erol’un ev hallerine bakın! “Bazı anları saklamak istiyorum” deyip paylaştı! Biricik eşi Ali Özbir ile...

Eşi ve oğlunun ev hallerini yayınlayan Erol, paylaşımının altına ise "Bazı anları saklamak istiyorum. Gözlerimi kapatıp hücrelerimin her anını kazımak" notunu ekledi.

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