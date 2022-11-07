2 çocuk annesi Esra Erol’un ev hallerine bakın! “Bazı anları saklamak istiyorum” deyip paylaştı! Biricik eşi Ali Özbir ile...
ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, ailesiyle ev hallerini takipçilerinin beğenisine sundu. Erol'un Bazı anları saklamak istiyorum" notunu düştüğü paylaşımı ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte hem güzelliğiyle hem de başarılı kariyeriyle beğeni toplayan Esra Erol'un o paylaşımı...
07.11.2022 18:39 - Son Güncelleme: 07.11.2022 18:39
Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, ailesiyle ev hallerini takipçilerinin beğenisine sundu.