Küçük Onur'un son hali şaşkına çeviriyor! 'Neydi ne oldu' dedirten Onur Sarıkaya'yı şimdilerde kimse hatırlamıyor

Küçük Onur'un son hali şaşkına çeviriyor! 'Neydi ne oldu' dedirten Onur Sarıkaya'yı şimdilerde kimse hatırlamıyor... Geleceğin yıldızlarından biri olarak aday gösterildiğinde henüz küçük yaşlarda yanık türküler söyleyen bir çocuktu Küçük Onur... Hem güzel sesi hem de sevimli tavırlarıyla gönülleri kazandı, ardından dizilerde boy göstermeye başladı. Karate Can adlı diziyle ekranlarda boy gösterdi. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük Onur'un ünü bir anda son buldu. Zira aralarında asla dile getirilmemiş ancak belli olan rekabetleriyle Küçük İbo da aynı kaderi paylaştı. Ortadan kaybolan Küçük Onur'un eski şöhreti kalmadı. İşte bir dönemin çocuk yıldızı Küçük Onur'un son hali...

14.05.2021 13:09 - Son Güncelleme: 14.05.2021 13:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





