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Küçük Onur'un son hali şaşkına çeviriyor! 'Neydi ne oldu' dedirten Onur Sarıkaya'yı şimdilerde kimse hatırlamıyor

Küçük Onur'un son hali şaşkına çeviriyor! 'Neydi ne oldu' dedirten Onur Sarıkaya'yı şimdilerde kimse hatırlamıyor... Geleceğin yıldızlarından biri olarak aday gösterildiğinde henüz küçük yaşlarda yanık türküler söyleyen bir çocuktu Küçük Onur... Hem güzel sesi hem de sevimli tavırlarıyla gönülleri kazandı, ardından dizilerde boy göstermeye başladı. Karate Can adlı diziyle ekranlarda boy gösterdi. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük Onur'un ünü bir anda son buldu. Zira aralarında asla dile getirilmemiş ancak belli olan rekabetleriyle Küçük İbo da aynı kaderi paylaştı. Ortadan kaybolan Küçük Onur'un eski şöhreti kalmadı. İşte bir dönemin çocuk yıldızı Küçük Onur'un son hali...

14.05.2021 13:09 - Son Güncelleme: 14.05.2021 13:09
Küçük Onur'un son hali şaşkına çeviriyor! 'Neydi ne oldu' dedirten Onur Sarıkaya'yı şimdilerde kimse hatırlamıyor

Küçük Onur'un son hali şaşkına çeviriyor! 'Neydi ne oldu' dedirten Onur Sarıkaya'yı şimdilerde kimse hatırlamıyor... Küçük İbo ve Küçük Onur 90'lı yıllarda fırtına gibi esen iki küçük sanatçıydı. Her ikisi de sevimli halleri ve güçlü sesleri ile milyonların dinlediği küçük yıldızlar olmuştu.

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Küçük Onur'un son hali şaşkına çeviriyor! 'Neydi ne oldu' dedirten Onur Sarıkaya'yı şimdilerde kimse hatırlamıyor

Aralarında adı konulmamış bir rekabet de vardı. Küçük İbo lakaplı İbrahim Halil Küçük ve Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görünüyorlar.

Küçük Onur'un son hali şaşkına çeviriyor! 'Neydi ne oldu' dedirten Onur Sarıkaya'yı şimdilerde kimse hatırlamıyor

Kim derdi ki o küçük yıldızlar şimdi bambaşka hayatlar yaşayacak. Dizileri büyük ilgi gören albümleri yok satan Küçük Onur'u görenler değişimine inanamıyor. İşte Küçük Onur'un son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

Küçük Onur'un son hali şaşkına çeviriyor! 'Neydi ne oldu' dedirten Onur Sarıkaya'yı şimdilerde kimse hatırlamıyor

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

SİNAN DAĞ

Küçük Onur'un son hali şaşkına çeviriyor! 'Neydi ne oldu' dedirten Onur Sarıkaya'yı şimdilerde kimse hatırlamıyor