Küçük Kadınlar'ın Yeliz'iydi! Fulya Zenginer doğuma günler kala paylaştı! Kırmızı dar elbisesiyle verdiği poza ilk yorum eşinden...
Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Yeliz karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, geçen aylarda ise bebek müjdesi vermişti. Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Fulya Zenginer, karnı burnunda pozlarını Instagram hesabında yayınladı. Vücudunu saran kırmızı elbisesiyle kamera karşısına geçen Zenginer'in pozlarına ilk yorum ise eşinden geldi. İşte Fulya Zenginer'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...
28.04.2022 01:46 - Son Güncelleme: 28.04.2022 01:46
Son olarak Küçük Kadınlar dizisinde yer alan oyuncu Fulya Zenginer 2019 senesinde Kuntay Tarık Evren ile mutluluğa "Evet" demişti. Ünlü çift, geçen aylarda ise bebek müjdesi vermişti.
Takipçileri, Fulya Zenginer için "Çok güzelsin kırmızılı", "Kırmızı çok yakışmış, "En güzel anne adayı" yorumlarında bulundu.