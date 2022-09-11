Kubilay Aka'ya şantajcılara 40 bin dolar kaptırdı: "Müstehcen fotoğraf ve videolarını ifşa ederim"

"MÜSTEHCEN FOTOĞRAF VE VİDEOLARINI İFŞA EDERİM"

Kubilay Aka'ya şantajcılara 40 bin dolar kaptırdı. Ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın geçtiğimiz nisan ayında telefonuna bir mesaj geldi. Mesajda ünlü oyuncuya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar ve cinsel ilişki videoları vardı.