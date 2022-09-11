Kubilay Aka'ya şantajcılara 40 bin dolar kaptırdı: "Müstehcen fotoğraf ve videolarını ifşa ederim"
Kubilay Aka'ya şantajcılara 40 bin dolar kaptırdı. Ünlü oyuncu Kubilay Aka'ya ulaşan şantajcılar genç oyuncunun müstehcen fotoğraf ve videolarını piyasaya süreceği şantajıyla önce 40 bin dolar para aldı. Ardından 60 bin dolar daha talep eden şantajcılara bu kez boyun eğmeyen Kubilay, söz konusu fotoğrafların kendisine ait olmadığını ve parayı yatırmayacağını söylediğinde telefon kullanıcısı ünlü oyuncunun ev adresini, kişisel bilgilerini ve ailesine ait bilgilerinin kendisine mesaj olarak gönderilip, 'Aile hayatını bitireceğim. Bu videoları sosyal medyada yayınladığımda senin kariyerinde noktalanacak' şeklinde tehdit içerikli mesajlara maruz kaldı.
11.09.2022 09:05 - Son Güncelleme: 11.09.2022 09:35
"MÜSTEHCEN FOTOĞRAF VE VİDEOLARINI İFŞA EDERİM"
Kubilay Aka'ya şantajcılara 40 bin dolar kaptırdı. Ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın geçtiğimiz nisan ayında telefonuna bir mesaj geldi. Mesajda ünlü oyuncuya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar ve cinsel ilişki videoları vardı.