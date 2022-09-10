Mehmet Ali Erbil'in babası Yeşilçam'dan çıktı! Bu gerçek şaşkına çevirecek
Mehmet Ali Erbil'in babası Yeşilçam'dan çıktı... Son dönemde sağlık problemleri ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelen magazin dünyasının flaş ismi Mehmet Ali Erbil hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Sosyal medyada kullanıcıların en çok şaşırdığı gerçek ise ünlü şovmenin babasının Yeşilçam yıldızı olması oldu.
10.09.2022 23:26 - Son Güncelleme: 10.09.2022 23:26
Mehmet Ali Erbil'in babası Yeşilçam'dan çıktı... Son dönemde sağlık problemleri ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelen magazin dünyasının flaş ismi Mehmet Ali Erbil hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.
MEHMET ALİ ERBİL'İN BABASI YEŞİLÇAM'DAN ÇIKTI
Mehmet Ali Erbil hakkındaki en çok şaşırılan erçek ise ünlü şovmenin babasının Yeşilçam yıldızı olması oldu.
Saadettin Erbil'in en bilinen projesi ise Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Tarzan Rıfkı filmiydi.