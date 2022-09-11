Hazal Kaya'nın bebeği göründü! Sarı göğüs dekolteli mini elbisesiyle düğünü yıktı geçti görenler: "Hey maşallah"
Hazal Kaya'nın bebeği göründü! Sarı göğüs dekolteli mini elbisesiyle düğünü yıktı geçti görenler, "Hey maşallah" yorumları yaptı. 2019 yılında Ali Atay ile evlenen ve oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getiren Hazal Kaya ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Hamileliğini doğrulayan ve ardından kızının adını açıklayan Hazal Kaya, Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğününde davetliler arasında yer aldı. Hazal'ın belirginleşen karnıyla çektirdiği sarı elbiseli karesine sosyal medyada yorum yağdı.
11.09.2022 09:42 - Son Güncelleme: 11.09.2022 09:47
"HEY MAŞALLAH"
Hazal Kaya'nın bebeği göründü! Sarı göğüs dekolteli mini elbisesiyle düğünü yıktı geçti görenler, "Hey maşallah" yorumları yaptı.
Hazal Kaya, Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın düğününe katıldı. Kaya, giydiği sarı elbisesiyle yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Hazal Kaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyordu. Ancak ünlü oyuncunun bir süredir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti.