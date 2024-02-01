Kubilay Aka'nın Mert Ramazan Demir'e kini bitmiyor "Rakibimi güçlü isterim" Afra Saraçoğlu yüzünden kavga ettikleri iddia edilmişti

Yalı Çapkını ekibi ile bir etkinliğe katılan Mert Ramazan Demir'in partneri Afra Saraçoğlu için Kubilay Aka ile kavga ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. O dönem Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi olan Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Kubilay Aka'nın ikilinin samimiyetinden rahatsız olduğu ve bu nedenle kavga çıktığı iddia edilmişti. Bu iddia ne yalanlandı ne de doğrulandı. Ancak Kubilay Aka önceki gün katıldığı programda söyledikleriyle üzerinden epey zaman geçen olayı kendi ağzıyla doğrulamış oldu.