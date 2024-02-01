Kubilay Aka'nın Mert Ramazan Demir'e kini bitmiyor "Rakibimi güçlü isterim" Afra Saraçoğlu yüzünden kavga ettikleri iddia edilmişti

Yalı Çapkını ekibi ile bir etkinliğe katılan Mert Ramazan Demir'in partneri Afra Saraçoğlu için Kubilay Aka ile kavga ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. O dönem Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi olan Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Kubilay Aka'nın ikilinin samimiyetinden rahatsız olduğu ve bu nedenle kavga çıktığı iddia edilmişti. Bu iddia ne yalanlandı ne de doğrulandı. Ancak Kubilay Aka önceki gün katıldığı programda söyledikleriyle üzerinden epey zaman geçen olayı kendi ağzıyla doğrulamış oldu.
Kubilay Aka'nı, Mert Ramazan Demir'e olan kini bitmiyor.
Kubilay Aka'nın kankası Mert Yazıcıoğlu'nun o dönemdeki sevgilisi Afra Saraçoğlu ile bir mekanda yakınlaştığı gerekçesiyle Mert Ramazan Demir'le kavga ettiği biliniyor.
Hatta şimdilerde ilişkilerine yeni bir şans veren Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun yakınlaşmasını ilk fark eden ismin Kubilay Aka olduğu da gelen iddialar arasındaydı.