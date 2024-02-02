Kızılcık Şerbeti Doğa'nın gerçek babası bakın kimmiş! Sıla Türkoğlu’nun o görüntüsü olay

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, geçmişe dair sıcak bir anı ile gündeme geldi. Genç oyuncunun, yıllar önce babasının doğum gününü kutladığı samimi bir videosu ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşım sonrası ünlü oyuncu yorum yağmuruna tutuldu. Video, Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz ve doğal güzelliğiyle dikkat çektiği bir döneme ait olmasıyla da büyük ilgi gördü. İşte merak edilenler...