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Kızılcık Şerbeti Doğa'nın gerçek babası bakın kimmiş! Sıla Türkoğlu’nun o görüntüsü olay

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, geçmişe dair sıcak bir anı ile gündeme geldi. Genç oyuncunun, yıllar önce babasının doğum gününü kutladığı samimi bir videosu ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşım sonrası ünlü oyuncu yorum yağmuruna tutuldu. Video, Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz ve doğal güzelliğiyle dikkat çektiği bir döneme ait olmasıyla da büyük ilgi gördü. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 08:17 Güncelleme 02 Şubat 2024, 08:22
Kızılcık Şerbeti Doğa’nın gerçek babası bakın kimmiş! Sıla Türkoğlu’nun o görüntüsü olay 1

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncularından Sıla Türkoğlu'nun şöhret öncesine ait samimi bir anısı ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti Doğa’nın gerçek babası bakın kimmiş! Sıla Türkoğlu’nun o görüntüsü olay 2

Sıla Türkoğlu'na ait sosyal medyada paylaşılan özel bir video hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Kızılcık Şerbeti Doğa’nın gerçek babası bakın kimmiş! Sıla Türkoğlu’nun o görüntüsü olay 3

Ünlü oyuncunun şöhret öncesine ait olan bu video, Türkoğlu'nun babasının doğum gününü kutlayan samimi anlarına odaklandı.

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