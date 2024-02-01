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Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros son haliyle şaşırttı! Bir süre ortalardan kaybolmuştu dönünce Cardi B oldu! Seda Sayan'ın gelin adayı

Seda Sayan ile Uğur Arslan'ın sunuculuklarını üstlendiği Evleneceksen Gel adlı programla birlikte şöhrete kavuşan ardından bir dizi projesiyle de izleyici karşısına çıkan Solmaz Çiros şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Çiros, son dönemde gözlerden uzakta. Bir süre kalça danslarıyla gündeme gelen Solmaz Çiros'un değişimi şaşırtıyor.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 15:37 Güncelleme 01 Şubat 2024, 15:37
Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros son haliyle şaşırttı! Bir süre ortalardan kaybolmuştu dönünce Cardi B oldu! Seda Sayan’ın gelin adayı 1

Seda Sayan'ın programıyla ünlü olan, son dönemde gerek aldığı kilolarla gerekse sınırları aştığı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Solmaz Çiros, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Son haliyle Çiros görenleri şaşkına çevirdi. İşte haberin ayrıntıları.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros son haliyle şaşırttı! Bir süre ortalardan kaybolmuştu dönünce Cardi B oldu! Seda Sayan’ın gelin adayı 2

18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.

Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros son haliyle şaşırttı! Bir süre ortalardan kaybolmuştu dönünce Cardi B oldu! Seda Sayan’ın gelin adayı 3

Seda Sayan'ın sunduğu 'Evleneceksen Gel' programı ile tanınan Solmaz Çiros bir süredir ortalıkta görünmüyordu.

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