Kalça dansıyla ünlü olan Solmaz Çiros son haliyle şaşırttı! Bir süre ortalardan kaybolmuştu dönünce Cardi B oldu! Seda Sayan'ın gelin adayı

Seda Sayan'ın programıyla ünlü olan, son dönemde gerek aldığı kilolarla gerekse sınırları aştığı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Solmaz Çiros, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Son haliyle Çiros görenleri şaşkına çevirdi. İşte haberin ayrıntıları.

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18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı. Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı.