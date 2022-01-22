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Haberler Magazin Kubilay Aka’nın kız kardeşini gören dilini ısırdı güzelliğiyle dikkat çekti! Abi-kardeşin benzerliği ağızları açık bıraktı

Kubilay Aka’nın kız kardeşini gören dilini ısırdı güzelliğiyle dikkat çekti! Abi-kardeşin benzerliği ağızları açık bıraktı

Kubilay Aka'nın kız kardeşini gören dilini ısırdı güzelliğiyle dikkat çekti! Vatanım Sensin dizisi ile üne kavuşan ve Çukur'da canlandırdığı Celasun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kubilay Aka, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise kız kardeşi Elif İlayda Aka ile gündeme geldi. Yakışıklı oyuncunun kız kardeşiyle olan benzerliği sosyal medyaya damga vururken Elif İlayda Aka güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte Kubilay Aka'nın kız kardeşi...

22.01.2022 23:07 - Son Güncelleme: 22.01.2022 23:07
Kubilay Aka’nın kız kardeşini gören dilini ısırdı güzelliğiyle dikkat çekti! Abi-kardeşin benzerliği ağızları açık bıraktı

ELİNE OYUNCULUK FIRSATI GEÇTİ
Şans eseri karşısına çıkan oyunculuk fırsatını değerlendirerek Vatanım Sensin ile ilk kez izleyici karşısına çıkan Aka, bir röportajında "Muğla-Milas Havalimanı'nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçısı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram'dan bir mesaj geldi. Bana "Vatanım Sensin" dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim" demişti.

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Kubilay Aka’nın kız kardeşini gören dilini ısırdı güzelliğiyle dikkat çekti! Abi-kardeşin benzerliği ağızları açık bıraktı

Daha sonra Çukur'da Celasun karakterini canlandırarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aka, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

Kubilay Aka’nın kız kardeşini gören dilini ısırdı güzelliğiyle dikkat çekti! Abi-kardeşin benzerliği ağızları açık bıraktı

Ünlü oyuncu şimdi ise kız kardeşi Elif İlayda Aka ile gündeme geldi. Yakışıklı oyuncunun kız kardeşiyle olan benzerliği sosyal medyaya damga vururken Elif İlayda Aka güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Kubilay Aka’nın kız kardeşini gören dilini ısırdı güzelliğiyle dikkat çekti! Abi-kardeşin benzerliği ağızları açık bıraktı

İşte Kubilay Aka başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

Kubilay Aka’nın kız kardeşini gören dilini ısırdı güzelliğiyle dikkat çekti! Abi-kardeşin benzerliği ağızları açık bıraktı

ARAS BULUT İYNEMLİ

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