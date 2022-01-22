Kubilay Aka’nın kız kardeşini gören dilini ısırdı güzelliğiyle dikkat çekti! Abi-kardeşin benzerliği ağızları açık bıraktı

ELİNE OYUNCULUK FIRSATI GEÇTİ

Şans eseri karşısına çıkan oyunculuk fırsatını değerlendirerek Vatanım Sensin ile ilk kez izleyici karşısına çıkan Aka, bir röportajında "Muğla-Milas Havalimanı'nda özel bir şirkette çalışıyordum. Ufuk Ergin, sanatçısı Ozan Doğulu ile lounge kısmına giriş yaptı. İşlemlerini gerçekleştirdim. O sırada yaka kartımdan adıma soyadıma bakmış. 10 dakika sonra Instagram'dan bir mesaj geldi. Bana "Vatanım Sensin" dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceğimi soruyordu. Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim" demişti.