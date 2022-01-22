Hazal Kaya süper minisiyle paylaştı poz verdi sosyal medya yıkıldı! Bacak dekoltesi veren Hazal’a ilk yorum Demet Özdemir’den!
Hazal Kaya süper minisiyle paylaştı poz verdi sosyal medya yıkıldı! Başrollerini Onur Tuna ve Enis Arıkan ile paylaştığı "Benden Ne Olur?" filminde Sertab Bal'ı canlandıran Hazal Kaya, gala gecesi tercih ettiği elbisesiyle adından söz ettirdi. Süper mini parlak siyah elbisesiyle gecede boy gösteren Kaya, verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Bacak dekoltesi veren ünlü oyuncuya ilk yorum ise meslektaşı Demet Özdemir'den geldi. İşte Hazal Kaya'nın sosyal medyayı sallayan o pozları...
22.01.2022 23:50
- Son Güncelleme: 22.01.2022 23:50
Başrollerini Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan'ın paylaştığı "Benden Ne Olur?" filmi gösterime girdi. Filmde Sertab Bal'ı canlandıran Hazal Kaya'nın Bakü'de gerçekleşen galada giydiği elbise ise dikkat çekti.
ÜNLÜ İSİMLER KAYITSIZ KALMADI!
Kaya'nın paylaşımına birçok ünlü isimde kayıtsız kalmazken ilk yorum oyuncu Demet Özdemir'den geldi.