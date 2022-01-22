Şarkılar Bizi Söyler’in konuğu Kutsi’nin sessiz sedasız evlendiği eşi bakın kim çıktı! Gören dilini ısırdı o gerçek şaşkına çevirdi
Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Kutsi'nin sessiz sedasız evlendiği eşi bakın kim çıktı! Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi, sunuculuğunu Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı programa konuk oldu. İlan-ı Aşk, Aşkımız Tarih Yazdı, Aynı Şehirde Nefes Almak gibi şarkılarla hafızalara kazınan şarkıcının hayatı da merak konusu oldu. Son olarak Annemizi Saklarken dizisinde rol alan Kutsi'nin özellikle aşk hayatı merak edildi ve "Kutsi'nin eşi kim?", "Kutsi evli mi?" sorularının yanıtı aratıldı. Rol arkadaşının annesiyle evlenen Kutsi'nin eşinin kim olduğunu görenler ise şaştı kaldı. İşte Kutsi'nin güzel eşi...
22.01.2022 22:48
- Son Güncelleme: 22.01.2022 22:48
İlan-ı Aşk, Aşkımız Tarih Yazdı, Aynı Şehirde Nefes Almak gibi romantik şarkılarıyla hafızalara kazınan Kutsi, Şarkılar Bizi Söyler adlı programa konuk oldu.
Son olarak Annemizi Saklarken dizisinde rol alan Kutsi'nin özellikle aşk hayatı merak edildi. Ünlü şarkıcının sessiz sedasız nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.