Kubilay Aka'nın cinsel içerikli mesajlarını ifşa etmişti... Beyza Güneş'ten olay yaratan pozlar

Kubilay Aka ile Miray Daner, rol aldıkları dizisi setinde tanıştıktan sonra mutlu bir birliktelik yaşamış ancak 3 yıllık ilişkilerini Aka'nın ihaneti nedeniyle sonlandırmışlardı. İlişkilerine bir şans daha veren çift, ikinci aldatma vakası ile 2020'nin ilk magazin bombasıyla gündemden düşmüyor. Miray Daner, son krizin ardından eski aşkının kız kardeşi Elif Aka'yı Instagram'da takipten çıktı. Böylece Kubilay Aka defterini tamamen kapattı. Kubilay Aka, Beyza Güneş'e attığı cinsel içerikli mesajların ifşa olmasıyla magazin basının en çok konuştuğu isim oldu. Sevgilisi Miray Daner ile arası açılan Kubilay Aka'nın DM'den yazdığı Beyza Güneş ise özellikle sosyal medya kullanıcılarının göz hapsinde! İşte sosyal medya hesabından yaptığı açık saçık pozlarla dikkat çeken Beyza Güneş'in çok konuşulan paylaşımları...

20.01.2020 15:11 - Son Güncelleme: 20.01.2020 15:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





