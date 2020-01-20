Kubilay Aka'nın cinsel içerikli mesajlarını ifşa etmişti... Beyza Güneş'ten olay yaratan pozlar
Kubilay Aka ile Miray Daner, rol aldıkları dizisi setinde tanıştıktan sonra mutlu bir birliktelik yaşamış ancak 3 yıllık ilişkilerini Aka'nın ihaneti nedeniyle sonlandırmışlardı. İlişkilerine bir şans daha veren çift, ikinci aldatma vakası ile 2020'nin ilk magazin bombasıyla gündemden düşmüyor. Miray Daner, son krizin ardından eski aşkının kız kardeşi Elif Aka'yı Instagram'da takipten çıktı. Böylece Kubilay Aka defterini tamamen kapattı. Kubilay Aka, Beyza Güneş'e attığı cinsel içerikli mesajların ifşa olmasıyla magazin basının en çok konuştuğu isim oldu. Sevgilisi Miray Daner ile arası açılan Kubilay Aka'nın DM'den yazdığı Beyza Güneş ise özellikle sosyal medya kullanıcılarının göz hapsinde! İşte sosyal medya hesabından yaptığı açık saçık pozlarla dikkat çeken Beyza Güneş'in çok konuşulan paylaşımları...
Oyuncu Miray Daner ile Kubilay Aka'nın aşkı geçen yıl sona erdi. 2.5 yıllık ilişkinin ihanet yüzünden bittiği söylendi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay ise bu iddiayı güçlendirdi. Beyza Güneş adlı genç bir kız, Aka'nın Daner ile aşk yaşadığı dönemde kendisine attığı mesajları ifşa etti. Kubilay Aka, Güneş'ten şikayetçi olacağını söyledi.
DM'den gün boyu cinsel içerikli mesajları attığı genç kız ile gece 1'de buluşan ve onu evine götüren Kubilay Aka sevgilisi Miray Daner hakkında şok ifadeler kullanmıştı. Beyza Güneş'in evde kadın eşyaları görmesi üzerine sık sık Miray Daner ile olan ilişkisini sormasıyla Kubilay Aka bombaları böyle patlatmıştı..