Dünya onları konuşuyor! Angelina Jolie'den boşanan Brad Pitt yıllar sonra Jennifer Aniston ile el ele!
Bir zamanlar Hollywood'un en mutlu çiftlerinden olan Jennifer Aniston ile Brad Pit, önceki akşam Los Angeles'ta düzenlenen Shrine Tiyatrosu'nda yapılan SAG ödül töreninde bir araya geldi. Eski çift, boşanmalarından tam 15 yıl sonra mutluluklarını, gözyaşları içinde birbirlerine koşarak paylaştı. Jennifer Aniston ile Brad Pitt; 2000 yılında evlendi. Bir dönem Hollywood'un en gözde çifti olan ikili Brad Pitt'in Angelina Jolie ile Aniston'a ihanet etmesi sonucu 2005 yılında yollarını ayırdı. Eski eşlerin mutluluklarını gözyaşları içinde paylaştığı anlar SAG Ödülleri gecesine damga vurdu.
20.01.2020 14:00
- Son Güncelleme: 20.01.2020 14:00
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