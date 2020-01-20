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Dünya onları konuşuyor! Angelina Jolie'den boşanan Brad Pitt yıllar sonra Jennifer Aniston ile el ele!

Bir zamanlar Hollywood'un en mutlu çiftlerinden olan Jennifer Aniston ile Brad Pit, önceki akşam Los Angeles'ta düzenlenen Shrine Tiyatrosu'nda yapılan SAG ödül töreninde bir araya geldi. Eski çift, boşanmalarından tam 15 yıl sonra mutluluklarını, gözyaşları içinde birbirlerine koşarak paylaştı. Jennifer Aniston ile Brad Pitt; 2000 yılında evlendi. Bir dönem Hollywood'un en gözde çifti olan ikili Brad Pitt'in Angelina Jolie ile Aniston'a ihanet etmesi sonucu 2005 yılında yollarını ayırdı. Eski eşlerin mutluluklarını gözyaşları içinde paylaştığı anlar SAG Ödülleri gecesine damga vurdu.

20.01.2020 14:00 - Son Güncelleme: 20.01.2020 14:00
Dünya onları konuşuyor! Angelina Jolie'den boşanan Brad Pitt yıllar sonra Jennifer Aniston ile el ele!

15 YIL SONRA YENİDEN...

Jennifer Aniston ile Brad Pitt, SAG Ödülleri gecesine damga vurdu. Eski çift, boşanmalarından tam 15 yıl sonra mutluluklarını, gözyaşları içinde birbirlerine koşarak paylaştı.

Dünya onları konuşuyor! Angelina Jolie'den boşanan Brad Pitt yıllar sonra Jennifer Aniston ile el ele!

Geçtiğimiz haftalarda yapılan Altın Küre töreninde de her ikisi de adaylar arasında olan Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in yan yana gelip gelmeyecekleri merak konusu olmuştu. O gece mümkün olduğunca yan yana gelmediler.

Dünya onları konuşuyor! Angelina Jolie'den boşanan Brad Pitt yıllar sonra Jennifer Aniston ile el ele!

Ama dün gece Los Angeles, Shrine Tiyatrosu'nda yapılan SAG ödül töreninde eski çift, mutluluk içinde birbirlerine koştu. Ödüllerini aldıktan sonra kulise geçen Aniston ve Pitt, birbirlerini sevinç gözyaşları içinde kutladı.

Dünya onları konuşuyor! Angelina Jolie'den boşanan Brad Pitt yıllar sonra Jennifer Aniston ile el ele!

Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan Pitt, teşekkür konuşmasını yaptı. Ardından da elinde ödülüyle kulise geçti.

Dünya onları konuşuyor! Angelina Jolie'den boşanan Brad Pitt yıllar sonra Jennifer Aniston ile el ele!

Bu sırada drama dalında en iyi kadın oyunu ödülü açıklanıyordu. Pitt, tam kulisteki, salonda olup bitenleri yansıtan ekranın önünden geçerken Jennifer Aniston'ın adının ilan edildiğini duydu.

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