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Jennifer Aniston ve Brad Pitt evliliğinin bilinmeyen detayları! İkili hakkında şoke eden bebek iddiası

2020 SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin en dikkat çeken anlarından biri, ödül ve kırmızı halı kadar eski çift Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in karşılaşmasıydı. 15 yıl sonra ikilinin samimi tavırları magazin gündemine bomba gibi düştü. Şimdilerde ilişkilerin ne ara başlayıp ne ara bittiğini bile anlayamazken eski aşklar çok daha değerli hale gelmiş durumda. Herkesin gönlünde taht kuran aşklardan biri de Jennifer Aniston ve Brad Pitt! İşte Jennifer Aniston ve Brad Pitt evliliğinin bilinmeyen detayları ve ikili hakkında şoke eden bebek iddiası...

20.01.2020 17:19 - Son Güncelleme: 20.01.2020 17:40
Jennifer Aniston ve Brad Pitt evliliğinin bilinmeyen detayları! İkili hakkında şoke eden bebek iddiası

Brad Pitt ve Jennifer Aniston ikilisi SAG Ödül Töreni'nde karşılaşıp göz göze, el ele gelmesi ise sosyal medya gündemine oturdu. Peki bu aşk nasıl başladı? Şimdi neler oluyor? İşte Brad Pitt ve Jennifer Aniston evliliğinin bilinmeyenleri ve ikili hakkında şoke eden bebek iddiası!

Jennifer Aniston ve Brad Pitt evliliğinin bilinmeyen detayları! İkili hakkında şoke eden bebek iddiası

HER ŞEY 1998 YILINDA BİR AKŞAM YEMEĞİYLE BAŞLAR…

Brad Pitt ve Jennifer Aniston, o zamanlar henüz oyunculuk kariyerlerinin başındalar. 1998 yılında menajerleri tarafından planlanan bir akşam yemeğini ise sonraları Jennifer Aniston gazeteci Diane Sawyer'a şu sözlerle anlatıyor: "Tuhaftı… Her şeyin kolay ilerlediği bir akşamdı. Gerçekten eğlenceliydi."


Jennifer Aniston ve Brad Pitt evliliğinin bilinmeyen detayları! İkili hakkında şoke eden bebek iddiası

TARİHLER 9 EYLÜL 1999'U GÖSTERİYOR

Emmy Ödülleri kırmızı halısında el ele yürüyerek aşklarını tüm dünyaya duyuran çiftin hikayesi resmi olarak bu gün başlıyor. Ancak öncesinde dedikodular alıp yürümüş, söylentiler çoktan yayılmış. Bu görüntü herkesi mutlu ediyor.



Jennifer Aniston ve Brad Pitt evliliğinin bilinmeyen detayları! İkili hakkında şoke eden bebek iddiası

21 KASIM 1999 – "VEGAS'A GİDİYORUZ, EVLENECEĞİZ"

Sting konserinde sahneye çıkan çift sahnede nişanlandıklarını ve Vegas'a gidip evleneceklerini duyurdular. Her şey çok hızlı ilerliyordu…

Jennifer Aniston ve Brad Pitt evliliğinin bilinmeyen detayları! İkili hakkında şoke eden bebek iddiası

VE BEKLENEN GÜN: 29 TEMMUZ 2000'DE MALİBU'DA GÖSTERİŞLİ BİR DÜĞÜN

Çift oldukça hızlı bir şekilde evlenmeye karar verdikten sonra beklenen düğün de gerçekleşti. Düğünde havai fişekler, romantik çadırlar ve binlerce çiçek vardı.

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