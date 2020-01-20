Jennifer Aniston ve Brad Pitt evliliğinin bilinmeyen detayları! İkili hakkında şoke eden bebek iddiası

HER ŞEY 1998 YILINDA BİR AKŞAM YEMEĞİYLE BAŞLAR…

Brad Pitt ve Jennifer Aniston, o zamanlar henüz oyunculuk kariyerlerinin başındalar. 1998 yılında menajerleri tarafından planlanan bir akşam yemeğini ise sonraları Jennifer Aniston gazeteci Diane Sawyer'a şu sözlerle anlatıyor: "Tuhaftı… Her şeyin kolay ilerlediği bir akşamdı. Gerçekten eğlenceliydi."



