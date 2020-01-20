Jennifer Aniston ve Brad Pitt evliliğinin bilinmeyen detayları! İkili hakkında şoke eden bebek iddiası
2020 SAG Ödülleri (Ekran Oyuncuları Birliği) töreninin en dikkat çeken anlarından biri, ödül ve kırmızı halı kadar eski çift Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in karşılaşmasıydı. 15 yıl sonra ikilinin samimi tavırları magazin gündemine bomba gibi düştü. Şimdilerde ilişkilerin ne ara başlayıp ne ara bittiğini bile anlayamazken eski aşklar çok daha değerli hale gelmiş durumda. Herkesin gönlünde taht kuran aşklardan biri de Jennifer Aniston ve Brad Pitt! İşte Jennifer Aniston ve Brad Pitt evliliğinin bilinmeyen detayları ve ikili hakkında şoke eden bebek iddiası...
20.01.2020 17:19
- Son Güncelleme: 20.01.2020 17:40
HER ŞEY 1998 YILINDA BİR AKŞAM YEMEĞİYLE BAŞLAR…
Brad Pitt ve Jennifer Aniston, o zamanlar henüz oyunculuk kariyerlerinin başındalar. 1998 yılında menajerleri tarafından planlanan bir akşam yemeğini ise sonraları Jennifer Aniston gazeteci Diane Sawyer'a şu sözlerle anlatıyor: "Tuhaftı… Her şeyin kolay ilerlediği bir akşamdı. Gerçekten eğlenceliydi."
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