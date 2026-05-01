"Çukur"da Celasun, "Aşk 101"de Kerem ve son olarak Yılmaz Erdoğan imzalı "İnci Taneleri"nde Cihan karakterleriyle dikkat çeken 31 yaşındaki oyuncu Kubilay Aka, 12 Nisan 1995 İstanbul doğumlu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunu, kariyerine Muğla-Milas Havalimanı'nda bir tesadüfle başlayan Aka, "İnci Taneleri"nin 12 Mart 2026'da final yapmasının hemen ardından Bilecik'te 21 günlük bedelli askerliğe uğurlanmıştı.
BİR HİKAYEYİ DAHA GERİDE BIRAKTI
1 Mayıs 2026 sabahı terhis olan oyuncu, askerlik dönemine ait kareleri sosyal medyada paylaşırken "Güzel anılar ve dostlarla bir hikâyeyi daha geride bıraktık" notunu düştü. Ancak gündeme oturan, bu duygusal not değil; saatler içinde Instagram hesabında yaptığı "sessiz temizlik" oldu.
AŞK 101'İN İKİ YAKIŞIKLISI ARASINDA NE YAŞANDI?
Aka'nın takipten çıktığı isim, 2020'de yayımlanan "Aşk 101" dizisindeki rol arkadaşı Selahattin Paşalı. İki ismin uzun yıllardır süren arkadaşlığı, son haftalarda magazin gündemine düşen iddialar zincirinin ardından bir iddiaya göre tek tıkla noktalandı. Paşalı'nın "Kıskanmak" dizisindeki rol arkadaşı Sancaktutan ile yasak aşk yaşadığı, Paşalı'nın eşi Lara Tümer Paşalı'nın bu iddialar üzerine boşanma sürecini değerlendirdiği öne sürülmüştü. "Gel Konuşalım"ın sunucusu Ece Erken ise iddiaya göre yasak aşk yazışmalarının Lara Paşalı tarafından telefondan yakalandığını ileri sürmüştü. Söz konusu iddialar Paşalı çiftinden gelen açıklamayla yalanlandı.
"İDDİALAR YALAN" DİYEN PAŞALI ÇİFTİ AÇIKLAMIŞTI
Aralarında "ufak sorunlar yaşadıklarını" doğrulayan Paşalı çifti, üçüncü kişi iddialarını ise net bir dille reddetmişti. Bu yalanlamaya rağmen Aka'nın askerlik dönüşünde verdiği ilk dijital tepki, magazin yorumcuları tarafından "sessiz bir doğrulama mı, yoksa eski bir sevgilinin onuruyla atılmış bir adım mı?" sorusuyla okundu. Aka'nın aynı zamanda eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ı da engellediği iddia edildi; Sancaktutan'ın Aka'nın askerlik fotoğraflarına geri çektiği "beğeni" de bu hamlenin bir başka katmanı olarak yorumlandı. Bilinen bir başka detay: Sancaktutan, ayrılığa rağmen geçtiğimiz haftalarda Aka'yı askerde ziyaret ederek dikkat çekmişti.
SOSYAL MEDYADA DESTEK VE LİNÇ DALGASI
Aka'nın 2,5 milyon takipçili Instagram hesabındaki bu hareketi, X (Twitter) gündemine "Kubilay Aka takipten çıktı" etiketiyle taşındı. Kullanıcıların bir kısmı oyuncunun hareketini "erkekliğin son sınırı" olarak yorumlarken, bir başka kesim "hâlâ silmemişti zaten?" diyerek üçlü hikâyenin ne kadar uzun bir süredir altta işlediğine dikkat çekti. Selahattin Paşalı'nın aynı saatlerde Aka'yı takip etmeye devam ettiği ise sosyal medyada başlı başına bir tartışma konusu haline geldi.
NE OLMUŞTU: ADIM ADIM YASAK AŞK İDDİALARI
Magazin dünyasını sarsan Selahattin Paşalı ve Lara Tümer Paşalı arasındaki evlilik krizi, her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. İşte taşları yerinden oynatan o gelişmeler:
İlk Sinyal Sosyal Medyadan Geldi: Selahattin Paşalı'nın, rol arkadaşı Eylül Lize Kandemir ile olan fotoğraflarını profilinden kaldırması evlilikteki gerilimi ilk kez gözler önüne serdi.
İhanet İddiaları ve İsim Karışıklığı: İlk etapta ayrılığın perde arkasında Eylül Lize Kandemir'in olduğu konuşulsa da magazin kulislerinden gelen bilgiler okları başka bir yöne çevirdi.
Hedefteki İsim Hafsanur Sancaktutan: Magazin muhabiri Akif Yaman'ın iddialarına göre, asıl kriz Kandemir ile değil, Hafsanur Sancaktutan ismi etrafında düğümleniyor.
Asker Ziyareti Bir Strateji mi: Hafsanur Sancaktutan'ın, krizin tam ortasında Kubilay Aka'yı askerde ziyaret etmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından "dikkat dağıtma hamlesi" ve "gündem değiştirme stratejisi" olarak yorumlandı.
Boşanma Kapıda mı: Yaşanan bu karmaşık süreçte Paşalı çiftinin boşanacağı yönündeki iddialar ayyuka çıkarken ikiliden açıklama geldi ve evliliklerinde küçük pürüzler yaşadıklarını belirttiler.
ÇİFTİN ORTAK AÇIKLAMASI
Yapılan açıklamada, "Son günlerde hakkımızda ortaya atılan iddialara ilişkin kısa bir açıklama yapmak isteriz. Her evlilikte zaman zaman zorlu dönemler yaşanabilir; biz de şu anda kendi içimizde bazı konuları çözmeye ve ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya çalıştığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde sessiz kalmayı tercih ettik çünkü kişisel süreçlerimizi kendi içimizde, sakinlikle yönetmek istedik. Ancak bu sessizliğimizin yanlış anlaşılması ve farklı yorumlanması, gerçeği yansıtmayan spekülatif haberlerin artmasına neden oldu. Sürece dair kamuoyuna yansıyan detayların gerçeği yansıtmadığını özellikle belirtmek isteriz. Özel hayatımıza gösterilen hassasiyet ve anlayış için, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
MERAK EDİLENLER
Selahattin Paşalı kimdir ve kaç yaşındadır?
Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990 Bodrum doğumlu Türk oyuncudur. 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.
Hangi eğitimi almıştır?
Budapeşte'de Sanat Yönetimi okumuş, ardından Craft Atölye'de oyunculuk eğitimi alarak kariyerine yön vermiştir.
Oyunculuk kariyerine nasıl başlamıştır?
Kariyerine ilk adımını Kalp Atışı dizisi ile atmıştır.
Selahattin Paşalı evli mi? Çocuğu var mı?
Evet, 2022 yılında Büşra Dilara Tümer ile dünya evine girmiştir. Çiftin Leyla Pera adında bir kız çocukları bulunmaktadır.
-Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.
