Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Cesaretini konuşturan Afra sosyal medyayı salladı

Yalı Çapkını dizisin de Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, İspanyol moda markasının davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katıldı.

Defiledeki görünümüyle dikkat çeken ve uzun süre magazin manşetlerinde yer alan ünlü oyuncu, bu kez doğal haliyle çok konuşuldu.