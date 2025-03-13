Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Cesaretini konuşturan Afra sosyal medyayı salladı

Yalı Çapkını dizisin de Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, İspanyol moda markasının davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katıldı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Paris seyahatinde çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınladı.
Defiledeki görünümüyle dikkat çeken ve uzun süre magazin manşetlerinde yer alan ünlü oyuncu, bu kez doğal haliyle çok konuşuldu.
Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle kamera karşısına geçen Saraçoğlu'nun fotoğrafına beğeni yağdı.
Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncu için "Doğal güzellik", "Bebek gibi", "Dupduru bir güzelliği var" yorumlarında bulundu.
İşte Afra Saraçoğlu'nun o paylaşımı başta olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...
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