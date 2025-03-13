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Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Cesaretini konuşturan Afra sosyal medyayı salladı

İspanyol moda markasının davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katılan Afra Saraçoğlu, Paris seyahatinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Bir fotoğraf serisi yayınlayan Saraçoğlu, paylaşımında makyajsız karesine de yer verdi. En doğal haliyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 09:36 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 09:36
Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Cesaretini konuşturan Afra sosyal medyayı salladı

Yalı Çapkını dizisin de Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, İspanyol moda markasının davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katıldı.

Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Cesaretini konuşturan Afra sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Paris seyahatinde çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınladı.

Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Cesaretini konuşturan Afra sosyal medyayı salladı

Defiledeki görünümüyle dikkat çeken ve uzun süre magazin manşetlerinde yer alan ünlü oyuncu, bu kez doğal haliyle çok konuşuldu.

Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Cesaretini konuşturan Afra sosyal medyayı salladı

Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle kamera karşısına geçen Saraçoğlu'nun fotoğrafına beğeni yağdı.

Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Cesaretini konuşturan Afra sosyal medyayı salladı

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncu için "Doğal güzellik", "Bebek gibi", "Dupduru bir güzelliği var" yorumlarında bulundu.

Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Cesaretini konuşturan Afra sosyal medyayı salladı

İşte Afra Saraçoğlu'nun o paylaşımı başta olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...

Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Cesaretini konuşturan Afra sosyal medyayı salladı

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Cesaretini konuşturan Afra sosyal medyayı salladı

Seda Bakan

Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Cesaretini konuşturan Afra sosyal medyayı salladı

Ceyda Ateş

Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Cesaretini konuşturan Afra sosyal medyayı salladı

Hilal Altınbilek

Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Cesaretini konuşturan Afra sosyal medyayı salladı

Aslı Tandoğan

Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Cesaretini konuşturan Afra sosyal medyayı salladı

Serenay Sarıkaya

Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Cesaretini konuşturan Afra sosyal medyayı salladı

Şebnem Ferah

Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Cesaretini konuşturan Afra sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar

Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Cesaretini konuşturan Afra sosyal medyayı salladı

Bergüzar Korel

Afra Saraçoğlu makyajsız halini paylaştı! Cesaretini konuşturan Afra sosyal medyayı salladı

Ebru Gündeş