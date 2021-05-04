RAMAZAN İMSAKİYE
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Keremcem'in son hali herkese 'kendine neler yaptın böyle' dedirtti! Biz seni böyle bilmezdik Keremcem 'estetik' dendi ama...

Oyuncu-şarkıcı Keremcem'in son halini görenlerin gözleri yuvalarından çıktı... Bir süredir ekranlardan elini eteğini çeken, kendini müziğe veren Keremcem bir televizyon programının konuğuydu. Keremcem'i görenler yüzündeki değişikliğin nedenini merak etti. Keremcem'in neredeyse tanınmaz halde olması hayranları şaşırttı. Keremcem'in değişimi sosyal medyada gündem oldu. Keremcem'e "Kendine ne yaptın?", "Çökmüşsün" gibi yorumlar geldi. Kimi iddialar ise Keremcem'in estetik müdahalelere başvurduğu yönündeydi. İşte Keremcem'in son hali.

04.05.2021 10:12 - Son Güncelleme: 04.05.2021 10:12
Keremcem'in son hali herkese 'kendine neler yaptın böyle' dedirtti! Biz seni böyle bilmezdik Keremcem 'estetik' dendi ama...

Şarkıcılıktan oyunculuğa transfer olan ünlülerdem Keremcem son hali ile hayranlarını şoke etti. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Keremcem, Balçiçek İlter'e konuk oldu. Ekranda Keremcem'i görenler "Keremcem'in yüzüne ne oldu?" diye sormadan edemedi.

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Keremcem'in son hali herkese 'kendine neler yaptın böyle' dedirtti! Biz seni böyle bilmezdik Keremcem 'estetik' dendi ama...

Oldukça kilo aldığı görülen Keremcem'in neredeyse tanınmaz halde olması hayranlarının yorumlarına yansıdı. Keremcem'in değişimi sosyal medyada gündem oldu. Bazı Instagram kullanıcıları da bu halinin kameradan kaynaklı olduğunu söyleyerek Keremcem'i savundu. İşte şarkıcı ve oyuncu Keremcem'in son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Keremcem'in son hali herkese 'kendine neler yaptın böyle' dedirtti! Biz seni böyle bilmezdik Keremcem 'estetik' dendi ama...

LİNET

Keremcem'in son hali herkese 'kendine neler yaptın böyle' dedirtti! Biz seni böyle bilmezdik Keremcem 'estetik' dendi ama...

HAZAL ŞENEL

Keremcem'in son hali herkese 'kendine neler yaptın böyle' dedirtti! Biz seni böyle bilmezdik Keremcem 'estetik' dendi ama...

DUYGU ÖZASLAN