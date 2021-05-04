Keremcem'in son hali herkese 'kendine neler yaptın böyle' dedirtti! Biz seni böyle bilmezdik Keremcem 'estetik' dendi ama...
Oyuncu-şarkıcı Keremcem'in son halini görenlerin gözleri yuvalarından çıktı... Bir süredir ekranlardan elini eteğini çeken, kendini müziğe veren Keremcem bir televizyon programının konuğuydu. Keremcem'i görenler yüzündeki değişikliğin nedenini merak etti. Keremcem'in neredeyse tanınmaz halde olması hayranları şaşırttı. Keremcem'in değişimi sosyal medyada gündem oldu. Keremcem'e "Kendine ne yaptın?", "Çökmüşsün" gibi yorumlar geldi. Kimi iddialar ise Keremcem'in estetik müdahalelere başvurduğu yönündeydi. İşte Keremcem'in son hali.
Oldukça kilo aldığı görülen Keremcem'in neredeyse tanınmaz halde olması hayranlarının yorumlarına yansıdı. Keremcem'in değişimi sosyal medyada gündem oldu. Bazı Instagram kullanıcıları da bu halinin kameradan kaynaklı olduğunu söyleyerek Keremcem'i savundu. İşte şarkıcı ve oyuncu Keremcem'in son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...