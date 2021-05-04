Keremcem'in son hali herkese 'kendine neler yaptın böyle' dedirtti! Biz seni böyle bilmezdik Keremcem 'estetik' dendi ama...

Oyuncu-şarkıcı Keremcem'in son halini görenlerin gözleri yuvalarından çıktı... Bir süredir ekranlardan elini eteğini çeken, kendini müziğe veren Keremcem bir televizyon programının konuğuydu. Keremcem'i görenler yüzündeki değişikliğin nedenini merak etti. Keremcem'in neredeyse tanınmaz halde olması hayranları şaşırttı. Keremcem'in değişimi sosyal medyada gündem oldu. Keremcem'e "Kendine ne yaptın?", "Çökmüşsün" gibi yorumlar geldi. Kimi iddialar ise Keremcem'in estetik müdahalelere başvurduğu yönündeydi. İşte Keremcem'in son hali.

04.05.2021 10:12 - Son Güncelleme: 04.05.2021 10:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





