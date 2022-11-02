Değişimi görenler inanamadı! "Yarışmada kız çocuğu gibiydi..." Survivor Aşkım Burçe'den olay pozlar!
Sosyal medya paylaşımları ile ortalığı ateşe veren ünlü Survivor yarışmacısı yaşının küçük olmasına rağmen büyük başarılara imza attı. 2000 doğumlu Aşkım Buçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur
02.11.2022 10:50 - Son Güncelleme: 02.11.2022 10:50
2020 Survivor yarışmasında sevilen yarışmacılar arasında yer alan Aşkım Burçe yeni pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. a Survivor All Star'a katılmasına rağmen başarılarını gösterememesinin ardından güzel yarışmacı adaya veda etmek zorunda kaldı. Aşkım Burçe'nin dekolteli ve mini elbiseli pozlarını görenler 'yarışmada kız çocuğu gibiydi'yorumlarında buundu. İşte merak edilenler..