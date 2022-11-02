Değişimi görenler inanamadı! "Yarışmada kız çocuğu gibiydi..." Survivor Aşkım Burçe'den olay pozlar!

2020 Survivor yarışmasında sevilen yarışmacılar arasında yer alan Aşkım Burçe yeni pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. a Survivor All Star'a katılmasına rağmen başarılarını gösterememesinin ardından güzel yarışmacı adaya veda etmek zorunda kaldı. Aşkım Burçe'nin dekolteli ve mini elbiseli pozlarını görenler 'yarışmada kız çocuğu gibiydi'yorumlarında buundu. İşte merak edilenler..