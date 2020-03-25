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Kraliçe Elizabeth'ten yıllar sonra bir ilk! Sebep corona virüs mü? Ne açıklayacak?

Önce ailedeki görevlerini bırakıp eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte Kanada'ya giden Prens Harry'nin corona virüse yakalanmış olabileceği konuşuldu. Ardından Kraliçe Elizabeth kendini izole etti ve yaşının koronavirüs tehlikesi altında olması nedeniyle, Prens William'ın erkenden tahta geçeceği iddia edildi. Son olarak 93 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'in eşi 98 yaşındaki Prens Philip'in koronavirüs yüzünden öldüğü iddia edilmişti. Ardından İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Tüm bunlar sonrası Kraliçe Elizabeth'in ulusa sesleniş yapacağı belirtildi. Bu tarihte 4.kez gerçekleşmiş olacak.

25.03.2020 13:13 - Son Güncelleme: 25.03.2020 13:57
Kraliçe Elizabeth'ten yıllar sonra bir ilk! Sebep corona virüs mü? Ne açıklayacak?

İNGİLTERE'DE DURUMLAR KARIŞIK

Corona virüsün Birleşik Krallık'a da sıçramasının ardından gözler hem hükümette hem de monarkta. Son dönemde çalkantılı bir süreç geçiren, Prens Harry ve Meghan Markle'ın aileden ayrıldığı, Prens Philip'in öldüğü iddia edilen İngiliz Kraliyet Ailesi'nde yıllar sonra bir ilk yaşanacak.

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Kraliçe Elizabeth'ten yıllar sonra bir ilk! Sebep corona virüs mü? Ne açıklayacak?

SEBEBİ SADECE KORONA VİRÜS MÜ?

Kraliçe Elizabeth, 2002 yılından bu yana ilk kez ulusa sesleniş konuşması yapacak. Tabi ki sebep korona. Ancak Elizabeth'in neler açıklayacağı da merak konusu.

Kraliçe Elizabeth'ten yıllar sonra bir ilk! Sebep corona virüs mü? Ne açıklayacak?

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin veliaht prensi Charles'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kraliçe Elizabeth'ten yıllar sonra bir ilk! Sebep corona virüs mü? Ne açıklayacak?

68 yıllık hükümdarlığında 4 kez ulusa sesleniş yapan Elizabeth son olarak 2002 yılında ölen annesi Elizabeth Bowes-Lyon'ın ardından konuşmuştu.

Kraliçe Elizabeth'ten yıllar sonra bir ilk! Sebep corona virüs mü? Ne açıklayacak?

Diğerleri ise Prenses Diana'nın ölümü sonrası ve Körfez Savaşı nedeniyle yapılmıştı.

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