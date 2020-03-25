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Kraliçe Elizabeth'ten yıllar sonra bir ilk! Sebep corona virüs mü? Ne açıklayacak?

Önce ailedeki görevlerini bırakıp eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte Kanada'ya giden Prens Harry'nin corona virüse yakalanmış olabileceği konuşuldu. Ardından Kraliçe Elizabeth kendini izole etti ve yaşının koronavirüs tehlikesi altında olması nedeniyle, Prens William'ın erkenden tahta geçeceği iddia edildi. Son olarak 93 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'in eşi 98 yaşındaki Prens Philip'in koronavirüs yüzünden öldüğü iddia edilmişti. Ardından İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın corona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Tüm bunlar sonrası Kraliçe Elizabeth'in ulusa sesleniş yapacağı belirtildi. Bu tarihte 4.kez gerçekleşmiş olacak.

25.03.2020 13:13 - Son Güncelleme: 25.03.2020 13:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





