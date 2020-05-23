RAMAZAN İMSAKİYE
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Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew rezaletinin detayları ifşa oluyor! Sapık milyarder Epstein ile...

İngiltere, Prens Andrew'in yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddialarının ardından, cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığının ortaya çıkmasıyla çalkalanmıştı. Skandal sonrası Kraliçe Elizabeth, oğlu Prens Andrew'in kraliyet görevlerine son vererek maaşını kesmişti. Araya koronavirüsün girmesi sonrası skandal biraz dindi dinmesine ancak skandalın yeni yeni detayları ve itirafçıları ortaya çıkıyor. Rezaletin perde arkasını konu alan bir belgesel yayınlanmak üzereyken, Prens Andrew'un kuzeni olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

23.05.2020 14:14 - Son Güncelleme: 23.05.2020 14:14
Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew rezaletinin detayları ifşa oluyor! Sapık milyarder Epstein ile...

Prens Andrew'un "kaçak" durumdaki arkadaşı Ghislaine Maxwell ile yeni bir iddia ortaya atıldı. Andrew'un kuzeni, sapık milyarder Jeffrey Epstein için genç kızlar ayarlayan Ghislaine Maxwell'le ilgili şoke edici açıklamalarda bulundu.

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Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew rezaletinin detayları ifşa oluyor! Sapık milyarder Epstein ile...

Ghislaine Maxwell'in, Prens Andrew'un uzaktan kuzeni olan Christina Oxenberg'e, Palm Beach'te Jeffrey Epstein için kızları nasıl işe aldığını anlatarak övündüğü ortaya çıktı.

Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew rezaletinin detayları ifşa oluyor! Sapık milyarder Epstein ile...

Bir Sırp prensesinin kızı ve Hollywood yıldızı Catherine Oxenberg'in de kız kardeşi olan 56 yaşındaki Oxenberg, Epstein'e "genç kızlar tedarik etmekle" suçlanan sosyetik Maxwell'in ona 'Jeffrey'nin beğendiği kız tipini biliyorum ve ona uygun kızlar ayarlayıp eve getiriyorum' dediğini söyledi.

Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew rezaletinin detayları ifşa oluyor! Sapık milyarder Epstein ile...

Maxwell, 1997'de yaptığı bir toplantıda sosyetik yazar Oxenberg'den anılarını yazmasını istediğinde, sapık milyarder Epstein için genç kızlar ayarlamaktan gurur duyuyordu.

Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew rezaletinin detayları ifşa oluyor! Sapık milyarder Epstein ile...

Sosyetik İngiliz Maxwell, içten içe Epstein ile evlenmek istiyordu. Böylece onu sapık milyarder onu 'yükseltmiş' olacaktı ve Maxwell onun için 'bir çalışandan daha fazlası' olacaktı. Oxenberg, Maxwell ve Epstein için "Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş" yorumunu yapıyor ve ikisinin de uyanık üçkağıtçılar olduğunu söylüyor.

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