Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew rezaletinin detayları ifşa oluyor! Sapık milyarder Epstein ile...
İngiltere, Prens Andrew'in yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddialarının ardından, cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığının ortaya çıkmasıyla çalkalanmıştı. Skandal sonrası Kraliçe Elizabeth, oğlu Prens Andrew'in kraliyet görevlerine son vererek maaşını kesmişti. Araya koronavirüsün girmesi sonrası skandal biraz dindi dinmesine ancak skandalın yeni yeni detayları ve itirafçıları ortaya çıkıyor. Rezaletin perde arkasını konu alan bir belgesel yayınlanmak üzereyken, Prens Andrew'un kuzeni olay yaratacak açıklamalarda bulundu.
23.05.2020 14:14
- Son Güncelleme: 23.05.2020 14:14
Sosyetik İngiliz Maxwell, içten içe Epstein ile evlenmek istiyordu. Böylece onu sapık milyarder onu 'yükseltmiş' olacaktı ve Maxwell onun için 'bir çalışandan daha fazlası' olacaktı. Oxenberg, Maxwell ve Epstein için "Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş" yorumunu yapıyor ve ikisinin de uyanık üçkağıtçılar olduğunu söylüyor.
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