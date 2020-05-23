Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew rezaletinin detayları ifşa oluyor! Sapık milyarder Epstein ile...

Sosyetik İngiliz Maxwell, içten içe Epstein ile evlenmek istiyordu. Böylece onu sapık milyarder onu 'yükseltmiş' olacaktı ve Maxwell onun için 'bir çalışandan daha fazlası' olacaktı. Oxenberg, Maxwell ve Epstein için "Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş" yorumunu yapıyor ve ikisinin de uyanık üçkağıtçılar olduğunu söylüyor.