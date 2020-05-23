RAMAZAN İMSAKİYE
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Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım evliliğe adım adım! Karantinayı sevgilisiyle geçiren Hadise görücüye çıktı

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı adım adım evliliğe gidiyor. Uzun süredir adı kimseyle anılmayan Hadise, gönlünü Ezgi Eyüboğlu'ndan boşanan Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı. Çiftin aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Çift henüz birlikte görüntü vermese de Hadise'nin karantinayı Kaan Yıldırım'ın evinde geçirdiği netleşmişti. Hadise'nin, Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştığı fotoğraflar, binlerce beğeni ve yorum almıştı. Çift aşklarını resmiyete dökmete hazırlanıyor. Bu doğrultuda Hadise görücüye çıktı.

23.05.2020 13:17 - Son Güncelleme: 23.05.2020 13:17
Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım evliliğe adım adım! Karantinayı sevgilisiyle geçiren Hadise görücüye çıktı

Popçu Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı, adım adım evliliğe doğru gidiyor. Yaklaşık 3 aydır birlikte olan güzel popçu ile yakışıklı oyuncu, karantina sürecinde de ayrılmadı.

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Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım evliliğe adım adım! Karantinayı sevgilisiyle geçiren Hadise görücüye çıktı

Bazen Hadise'nin bazen ise Kaan Yıldırım'ın evinde kalan ünlü çift, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini biraz da olsun resmileştirdi.

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım evliliğe adım adım! Karantinayı sevgilisiyle geçiren Hadise görücüye çıktı

GÖRÜMCEYLE TANIŞILDI

Hadise, Yıldırım'ın ablasıyla tanıştı.

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım evliliğe adım adım! Karantinayı sevgilisiyle geçiren Hadise görücüye çıktı

Nilüfer Yıldırım ve bebeğiyle bir araya gelen güzel popçu, görümcesinden geçer notu aldı.

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım evliliğe adım adım! Karantinayı sevgilisiyle geçiren Hadise görücüye çıktı

Nilüfer Yıldırım ile bir araya gelen Hadise, aşkının yeğenini de sevmelere doyamadı.

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