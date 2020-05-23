Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım evliliğe adım adım! Karantinayı sevgilisiyle geçiren Hadise görücüye çıktı
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı adım adım evliliğe gidiyor. Uzun süredir adı kimseyle anılmayan Hadise, gönlünü Ezgi Eyüboğlu'ndan boşanan Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı. Çiftin aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Çift henüz birlikte görüntü vermese de Hadise'nin karantinayı Kaan Yıldırım'ın evinde geçirdiği netleşmişti. Hadise'nin, Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştığı fotoğraflar, binlerce beğeni ve yorum almıştı. Çift aşklarını resmiyete dökmete hazırlanıyor. Bu doğrultuda Hadise görücüye çıktı.
23.05.2020 13:17
- Son Güncelleme: 23.05.2020 13:17
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