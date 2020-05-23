RAMAZAN İMSAKİYE
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Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar yeni sevgilisiyle görüntülendi! İşte Aslışah'ın yeni aşkı Kaan Demirağ...

Diriliş Ertuğrul dizisi ile kariyerinin zirvesine çıkan Engin Altan Düzyatan 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmişti. O gün bugündür özel hayatları yakın mercek altında. Ailenin en çok dikkat çeken isimi ise hiç kuşkusuz Aslışah Alkoçlar. Büyükannesi Hülya Koçyiğit'e benzerliği ile adından söz ettiren Aslışah Alkoçlar ilk olarak Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla hayatlarımıza girdi. Sonrasında tüm ailenin önüne geçti. Güzel isim hızlı da çapkın. Aslışah Alkoçlar'ın adı bir süre önce oyuncu Alp Navruz ile anılmıştı. Anlaşılan o ki bu ilişki yürümedi. Çünkü Aslışah Alkoçlar yeni aşkıyla yakalandı. İşte Aslışah Alkoçlar'ın sevgilisi Kaan Demirağ.

23.05.2020 15:00 - Son Güncelleme: 23.05.2020 15:00
Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar yeni sevgilisiyle görüntülendi! İşte Aslışah'ın yeni aşkı Kaan Demirağ...

Aslışah Alkoçlar, Kasım'da ablası Neslişah Düzyatan gibi bir sanatçıya gönül vermiş, oyuncu Alp Navruz ile flört etmeye başlamıştı. Ancak ilişkisi ablasınınki gibi mutlu sonla bitmemiş, Şubat'ta ayrılmışlardı.

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Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar yeni sevgilisiyle görüntülendi! İşte Aslışah'ın yeni aşkı Kaan Demirağ...

Aslışah Alkoçlar'ın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı teras pozu ile gündem olan Aslışah Alkoçlar yeni sevgilisi Kaan Demirağ ile ilk kez görüntülendi.

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar yeni sevgilisiyle görüntülendi! İşte Aslışah'ın yeni aşkı Kaan Demirağ...

Sanatçı ile aşkı dikiş tutmayan Aslışah, arayı açmadan HD Group'un veliahdı Kaan Demirağ ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar yeni sevgilisiyle görüntülendi! İşte Aslışah'ın yeni aşkı Kaan Demirağ...

Mart'tan bu yana flört eden aşıklar, şimdiye kadar birlikte görüntülenememişti. Geçtiğimiz gün birlikte yürüyüşe çıkan aşıklar yakayı ele verdi.

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar yeni sevgilisiyle görüntülendi! İşte Aslışah'ın yeni aşkı Kaan Demirağ...

Gazetecilerin olmayacağını düşünüp Tarabya'da yürüyüşe çıkan aşıklar, objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.

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