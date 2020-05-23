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Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar yeni sevgilisiyle görüntülendi! İşte Aslışah'ın yeni aşkı Kaan Demirağ...

Diriliş Ertuğrul dizisi ile kariyerinin zirvesine çıkan Engin Altan Düzyatan 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmişti. O gün bugündür özel hayatları yakın mercek altında. Ailenin en çok dikkat çeken isimi ise hiç kuşkusuz Aslışah Alkoçlar. Büyükannesi Hülya Koçyiğit'e benzerliği ile adından söz ettiren Aslışah Alkoçlar ilk olarak Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla hayatlarımıza girdi. Sonrasında tüm ailenin önüne geçti. Güzel isim hızlı da çapkın. Aslışah Alkoçlar'ın adı bir süre önce oyuncu Alp Navruz ile anılmıştı. Anlaşılan o ki bu ilişki yürümedi. Çünkü Aslışah Alkoçlar yeni aşkıyla yakalandı. İşte Aslışah Alkoçlar'ın sevgilisi Kaan Demirağ.

23.05.2020 15:00 - Son Güncelleme: 23.05.2020 15:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





