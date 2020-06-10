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Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Prens Philip 99 yaşında girdi! Nedir bu uzun yaşamın sırrı?
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Prens Philip 99 yaşında girdi! Nedir bu uzun yaşamın sırrı?
Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi, tahtta en uzun süre kalan isim olan Kraliçe Elizabeth'in kocası Prens Philip 99 yaşında girdi. Bir yüz yılı devirmeye sayılı vakit kala Prens Philip'in doğum günün sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında girdi. Buckingham Sarayı, Covid-19 nedeniyle Windsor Kalesi'nde kalan çiftin yeni bir fotoğrafını yayımladı.
10.06.2020 13:18
- Son Güncelleme: 10.06.2020 13:18
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi, Veliaht Prens Charles'ın babası Edinburgh Dükü, Veliaht Prens William ve Prens Harry'nin büyük babası Prens Philip, bugün 99'uncu yaşını kutladı.
Prens, Philip Mountbatten adıyla olarak doğumunda kendisine Yunanistan ve Danimarka'nın Prensi unvanı verilmişti. Armasında halen Yunanistan bayrağı ve Danimarka Kraliyet Bayrağı bulunuyor.
Prens Philip'in doğduğu dönemde Yunan ve Danimarka kraliyet aileleri devlet otoritesinde bulunurken, Windsor Ailesi'nden Elizabeth ile evlenmesinin ardından İngiltere Kraliyet Ailesi'ne mensup olmuştu.
Kraliyet Ailesi'nin resmi Twitter hesabında da Prens Philip için bir doğum günü mesajı paylaşıldı.
Kraliçe Elizabeth de 94 yaşında.