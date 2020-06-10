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Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Prens Philip 99 yaşında girdi! Nedir bu uzun yaşamın sırrı?

Kraliyet ailesinin en yaşlı üyesi, tahtta en uzun süre kalan isim olan Kraliçe Elizabeth'in kocası Prens Philip 99 yaşında girdi. Bir yüz yılı devirmeye sayılı vakit kala Prens Philip'in doğum günün sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında girdi. Buckingham Sarayı, Covid-19 nedeniyle Windsor Kalesi'nde kalan çiftin yeni bir fotoğrafını yayımladı.

10.06.2020 13:18 - Son Güncelleme: 10.06.2020 13:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





