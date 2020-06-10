Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari'sini elden çıkaramayınca indirime gitti! 1 milyon 725 bin TL istemişti...
Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari'sini elden çıkaramayınca indirime gitti! Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz sene Ferrari marka aracını satmaya karar verdi. Aracı için 1 milyon 725 bin TL isteyen Tatlıtuğ, bir türlü alıcı bulamadı. Yakışıklı oyuncu 1998 model olan Ferrari'sine alıcı bulamayınca çareyi fiyat indirimine gitmekte buldu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un Ferrari'si ve son istediği fiyat...
10.06.2020 13:46
- Son Güncelleme: 10.06.2020 13:46
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