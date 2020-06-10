Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari'sini elden çıkaramayınca indirime gitti! 1 milyon 725 bin TL istemişti...

150 bin TL indirim yapılan araç, Beşiktaş'ta bir galeride alıcısını bekliyor. Ünlü oyuncunun, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan aracı kendi zevkine göre dizayn ettiği için daha yüksek fiyata satışa çıkardığı gelen bilgiler arasında.