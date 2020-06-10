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Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari'sini elden çıkaramayınca indirime gitti! 1 milyon 725 bin TL istemişti...

Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari'sini elden çıkaramayınca indirime gitti! Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz sene Ferrari marka aracını satmaya karar verdi. Aracı için 1 milyon 725 bin TL isteyen Tatlıtuğ, bir türlü alıcı bulamadı. Yakışıklı oyuncu 1998 model olan Ferrari'sine alıcı bulamayınca çareyi fiyat indirimine gitmekte buldu. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un Ferrari'si ve son istediği fiyat...

10.06.2020 13:46 - Son Güncelleme: 10.06.2020 13:46
Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari'sini elden çıkaramayınca indirime gitti! 1 milyon 725 bin TL istemişti...

Kıvanç Tatlıtuğ, 1998 model olan Ferrari'sine alıcı bulamayınca çareyi fiyat indirimine gitmekte buldu. Galeri galeri dolaşıp alıcısını bekleyen aracın fiyatı şimdi ise 1 milyon 575 bin TL oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari'sini elden çıkaramayınca indirime gitti! 1 milyon 725 bin TL istemişti...

150 bin TL indirim yapılan araç, Beşiktaş'ta bir galeride alıcısını bekliyor. Ünlü oyuncunun, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan aracı kendi zevkine göre dizayn ettiği için daha yüksek fiyata satışa çıkardığı gelen bilgiler arasında.

Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari'sini elden çıkaramayınca indirime gitti! 1 milyon 725 bin TL istemişti...

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un Ferrari'si..

Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari'sini elden çıkaramayınca indirime gitti! 1 milyon 725 bin TL istemişti...
Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari'sini elden çıkaramayınca indirime gitti! 1 milyon 725 bin TL istemişti...

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