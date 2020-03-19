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Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip koronavirüsten öldü mü? Prens Harry mi bulaştırdı?

Önce ailedeki görevlerini bırakıp eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte Kanada'ya giden Prens Harry'nin corona virüse yakalanmış olabileceği konuşuldu. Ardından Kraliçe Elizabeth kendini izole etti ve yaşının koronavirüs tehlikesi altında olması nedeniyle, Prens William'ın erkenden tahta geçeceği iddia edildi. Şimdi ortaya atılan iddia ise tüm İngiltere'yi karıştırdı. 93 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'in eşi 98 yaşındaki Prens Philip'in koronavirüs yüzünden öldüğü iddia edildi. Başta İngiltere'yi karıştıran bu iddia için cuma günü açıklama yapılacağı konuşuluyor. İşte ortalığı karıştıran o iddianın ayrıntıları.

19.03.2020 14:04 - Son Güncelleme: 19.03.2020 14:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





