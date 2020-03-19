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Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip koronavirüsten öldü mü? Prens Harry mi bulaştırdı?

Önce ailedeki görevlerini bırakıp eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte Kanada'ya giden Prens Harry'nin corona virüse yakalanmış olabileceği konuşuldu. Ardından Kraliçe Elizabeth kendini izole etti ve yaşının koronavirüs tehlikesi altında olması nedeniyle, Prens William'ın erkenden tahta geçeceği iddia edildi. Şimdi ortaya atılan iddia ise tüm İngiltere'yi karıştırdı. 93 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'in eşi 98 yaşındaki Prens Philip'in koronavirüs yüzünden öldüğü iddia edildi. Başta İngiltere'yi karıştıran bu iddia için cuma günü açıklama yapılacağı konuşuluyor. İşte ortalığı karıştıran o iddianın ayrıntıları.

19.03.2020 14:04 - Son Güncelleme: 19.03.2020 14:10
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip koronavirüsten öldü mü? Prens Harry mi bulaştırdı?

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hakkında ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü.

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Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip koronavirüsten öldü mü? Prens Harry mi bulaştırdı?

KORONAVİRÜS YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ

İngiliz basının iddialarına göre, Kraliçe Elizabeth'in 98 yaşındaki eşi Prens Philip, koronavirüs yüzünden hayatını kaybetti.

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip koronavirüsten öldü mü? Prens Harry mi bulaştırdı?

Aralık ayında ağır sağlık sorunları yaşayan, hastaneden çıkarken verdiği görüntüler ile tüm dünyayı şaşkına çeviren Prens Philip'in koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiği ve cuma günü resmi açıklama yapılacağı iddialar arasında.

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip koronavirüsten öldü mü? Prens Harry mi bulaştırdı?

Telegraph Gazetesi'nden Gareth Davies Buckingham Sarayı'na dayandırdığı açıklamada Prens'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip koronavirüsten öldü mü? Prens Harry mi bulaştırdı?

Resmi açıklama için gözler cuma gününe çevirildi.

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