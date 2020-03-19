Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na koronavirüs ayarı: Bir de doktor anne-babanın çocuğu

"Bir de doktor anne baba çocuğu, herkes kendi bacağından asılır. O da böyle! Bazen cesaretli insanlara da ihtiyacımız var. İçimiz karardı. Bugünlerde en başta psikolojimi bozmamaya çalışıyorum, dikkat ettiğimiz sürece bir şey yok. Evden çıkıyorum ama tek başıma boş olan yerlerde geziyorum. Kayınvalidemle her zaman konuşuyoruz.(eski kayınvalidem ama benim için hep bir anne olmuştur.)"