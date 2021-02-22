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Kraliçe Elizabeth ve Kate Middleton ile Meghan Markle arasında savaş artık kesin! Sen misin Oprah Winfrey'e konuşan...

2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. İkinci bebek beklediklerini paylaşan Meghan Markle ve Prens Harry çifti geçtiğimiz günlerde resmen ünvanlarını da bıraktıklarını açıklamalarının ardından Kraliyet ailesiyle bağları resmi olarak koptu. Ancak yine de sular durulmayacak gibi. Çünkü Kraliçe Elizabeth ve Kate Middleton'dan, Meghan Markle'a adeta savaş hamlesi niteliğinde bir hareket geldi.

22.02.2021 14:15 - Son Güncelleme: 22.02.2021 14:15
Kraliçe Elizabeth ve Kate Middleton ile Meghan Markle arasında savaş artık kesin! Sen misin Oprah Winfrey'e konuşan...

İngiliz Kraliyet Ailesi üyeleri, İngiltere'de her yıl 12 Mart't kutlanan "İngiliz Milletler Topluluğu Günü" kutlamalarının pandemi nedeniyle ertelenmesi nedeniyle bir TV programında mesajlarını paylaşmak için bir araya gelecekler.

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Kraliçe Elizabeth ve Kate Middleton ile Meghan Markle arasında savaş artık kesin! Sen misin Oprah Winfrey'e konuşan...

Bu kutlamanın iptal olmasının ardından BBC'de özel bir problem hazırlandı. Kraliçe, yıllık mesajını İngiliz Milletler Topluluğu Günü Kutlaması adlı özel bir programda paylaşacak. Buraya kadar her şey normal. Ancak kafaları karıştıran bir konu var. Bu da yayın tarihi...

Kraliçe Elizabeth ve Kate Middleton ile Meghan Markle arasında savaş artık kesin! Sen misin Oprah Winfrey'e konuşan...

AYNI GÜNÜ SEÇTİLER

Kraliyet ailesinin, BBC'den yayınlanacak özel kutlama mesajlarının yayın tarihi 7 Mart. Bu tarih aynı zamanda kraliyet ailesinden resmen ayrılan Meghan Markle ve Prens Harry'nin, Oprah Winfrey ile yaptığı röportajla aynı gün.

Kraliçe Elizabeth ve Kate Middleton ile Meghan Markle arasında savaş artık kesin! Sen misin Oprah Winfrey'e konuşan...

Westminster Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe Elizabeth'in yanı sıra programda Prens Charles ve eşi Camilla, Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Kraliçe II. Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Philip'in en küçük oğlu olan Wessex Kontu Prens Edward ile evli olan Sophie Wessex'in yere alacağı doğrulandı.

Kraliçe Elizabeth ve Kate Middleton ile Meghan Markle arasında savaş artık kesin! Sen misin Oprah Winfrey'e konuşan...

RESMEN AYRILMALARININ ARDINDAN YENİDEN DÜZENLENİYOR

Öte yandan Meghan Markle, Oprah Winfrey'e verdiği röportajda, kraliyet ailesinde geçirdiği kısa süre ve ayrılma kararı hakkında ayrıntılara değinecek. Bu röportajın kaydı çoktan yapıldı ancak geçtiğimiz günlerde Prens Harry ve Meghan Markle'ın resmi olarak aileden bağlarının kopmasının ardından röportaj yeniden montajlanıyor. Bu da kafa karışıklıklarına neden oldu.