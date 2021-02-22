Kraliçe Elizabeth ve Kate Middleton ile Meghan Markle arasında savaş artık kesin! Sen misin Oprah Winfrey'e konuşan...
2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. İkinci bebek beklediklerini paylaşan Meghan Markle ve Prens Harry çifti geçtiğimiz günlerde resmen ünvanlarını da bıraktıklarını açıklamalarının ardından Kraliyet ailesiyle bağları resmi olarak koptu. Ancak yine de sular durulmayacak gibi. Çünkü Kraliçe Elizabeth ve Kate Middleton'dan, Meghan Markle'a adeta savaş hamlesi niteliğinde bir hareket geldi.
Westminster Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kraliçe Elizabeth'in yanı sıra programda Prens Charles ve eşi Camilla, Cambridge Dükü Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Kraliçe II. Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Philip'in en küçük oğlu olan Wessex Kontu Prens Edward ile evli olan Sophie Wessex'in yere alacağı doğrulandı.
RESMEN AYRILMALARININ ARDINDAN YENİDEN DÜZENLENİYOR
Öte yandan Meghan Markle, Oprah Winfrey'e verdiği röportajda, kraliyet ailesinde geçirdiği kısa süre ve ayrılma kararı hakkında ayrıntılara değinecek. Bu röportajın kaydı çoktan yapıldı ancak geçtiğimiz günlerde Prens Harry ve Meghan Markle'ın resmi olarak aileden bağlarının kopmasının ardından röportaj yeniden montajlanıyor. Bu da kafa karışıklıklarına neden oldu.