Kraliçe Elizabeth ve Kate Middleton ile Meghan Markle arasında savaş artık kesin! Sen misin Oprah Winfrey'e konuşan...

2020'nin başlarında Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. İkinci bebek beklediklerini paylaşan Meghan Markle ve Prens Harry çifti geçtiğimiz günlerde resmen ünvanlarını da bıraktıklarını açıklamalarının ardından Kraliyet ailesiyle bağları resmi olarak koptu. Ancak yine de sular durulmayacak gibi. Çünkü Kraliçe Elizabeth ve Kate Middleton'dan, Meghan Markle'a adeta savaş hamlesi niteliğinde bir hareket geldi.

22.02.2021 14:15 - Son Güncelleme: 22.02.2021 14:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





