Hadise 'doğallık' dedi Seda Bakan'a meydan okudu! O anlar sosyal medyada olay oldu
Hadise 'doğallık' dedi Seda Bakan'a meydan okudu! O anlar sosyal medyada olay oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan şarkıcı Hadise Instagram'dan makyajsız video paylaşarak yakın arkadaşı Seda Bakan'a meydan okudu. Seda Bakan'dan kısa sürede Hadise'ye yanıt geldi. Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise'nin paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları, 'O kadar dolgu, botoks,estetik yaptır sonra adı doğallık olsun' yorumlarında bulunurken, bazıları ise 'Her haliyle güzel' diyerek Hadise'nin makyajsız halini beğeni yağmuruna tuttu. İşte başta Hadise ve Seda Bakan olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...
22.02.2021 15:20
- Son Güncelleme: 22.02.2021 15:37
Hadise 'doğallık' dedi Seda Bakan'a meydan okudu! Hadise'nin makyajsız videosunu gören bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcıyı beğenirken bazıları ise 'O kadar estetik yaptırın sonra doğallık deyin' yorumlarında bulundu. İşte sosyal medyanın konuştuğu Hadise ve Seda Bakan'ın makyajsız hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin makyajsız halleri...