Demet Akalın canlı yayında koronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlattı: Sanki kerpetenle hücrelerimi çekiyorlardı...

"EN YAKINIMDAKİ İSİMLERİ SİLDİM"

"Biz zaten Okan'la ayrı odalarda kalıyorduk o zaman da kızımız istediği için beraber yatmıştık. En yakınımdakileri bile sildim. Destek olanlar çok oldu ama bana 'İşi bırakıyorsun dimi' diye mesajlar atıldı. Bu süreçte İrem Derici ve Tarkan gibi birçok ünlü arkadaşım aradı. İrem sayesinde her gün kelle paça içtim. Şimdilerde tat alıyorum ama koku almıyorum. Bu duruma kendimi hazırlamıştım zaten Okan'dan sonra.