Demet Akalın canlı yayında koronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlattı: Sanki kerpetenle hücrelerimi çekiyorlardı...
Demet Akalın canlı yayında koronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlattı. Virüsü atlattıktan sonra Alişan ile birlikte sunduğu sabah kuşağı programına geri dönen Demet Akalın, "Ben aşı olmadığım için kendime çok kızgınım." dedi. Akalın, süreci "Sanki kerpetenle hücrelerimi çekiyorlardı" şeklinde açıkladı. İşte yayın sırasında, 'En yakınımdakileri sildim' açıklamasıyla da dikkat çeken Demet Akalın'ın sözleri...
Demet Akalın canlı yayında koronavirüs sürecinde yaşadıklarını anlattı. "Sanki kerpetenle hücrelerimi çekiyorlardı" diyen Demet Akalın,12 Ocak'ta yaptırdığı koronavirüs testi sonucunun pozitif çıkktığını açıklamış ve hayranlarını üzmüştü. Virüsü yendikten sonra bugün ilk yayınına çıkan Akalın, canlı yayında yaşadığı süreci anlatırken en yakınındaki isimleri hayatından sildiğini söyledi.
Alişan ile program sunan Demet Akalın, yaşadığı süreç hakkında, "Karantinada beslenmeme dikkat ettim ve virüsler gitsin diye çok su içince kilo verdim. Okan, Uludağ'da çok küçük bir oyun odasında maskesiz şekilde oyun oynuyordu. 'Burada kapmazsam başka bir yerden kapmam' dedi. Ben zaten kayarken bile maskemi taktım. Tamamen kadersizlik diye düşünüyorum. Okan sporcu olmasına rağmen biraz bu süreci ağır geçirdi" ifadelerini kullandı.
"BU HASTALIK HERKESİ BULACAK"
Hastalık sürecinde yaşadığı kırgınlıklardan bahseden Demet Akalın, sözlerine şöyle devam etti: "Ben şuna çok kırgınım; bu hastalık birine denk gelecek ben aşı olmadığım için kendime çok kızgınım. Okan'ın oyun oynadığı yerdekiler bizi '1 hafta sonra hastanede yatıyoruz' diye aradı. Bu çok büyük bir vebal. Bana istediğinizi yazabilirsiniz ama bu virüs illa ki sizi buluyor."
"EN YAKINIMDAKİ İSİMLERİ SİLDİM"
"Biz zaten Okan'la ayrı odalarda kalıyorduk o zaman da kızımız istediği için beraber yatmıştık. En yakınımdakileri bile sildim. Destek olanlar çok oldu ama bana 'İşi bırakıyorsun dimi' diye mesajlar atıldı. Bu süreçte İrem Derici ve Tarkan gibi birçok ünlü arkadaşım aradı. İrem sayesinde her gün kelle paça içtim. Şimdilerde tat alıyorum ama koku almıyorum. Bu duruma kendimi hazırlamıştım zaten Okan'dan sonra.