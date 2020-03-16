Kraliçe Elizabeth koronavirüs nedeniyle bunu da yaptı! Önce kaçtı sonra... İngiliz Kraliyet Ailesi'nde dengeler değişiyor
İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselince koronavirüs paniği arttı. 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in de çalışanlarıyla birlikte Buckingham Sarayı'nı terk ettiği iddia edildi. İddiaya göre 93 yaşındaki Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındı. Ancak elde edilen bilgiye göre her zaman olduğu gibi pazar günü Windsor'da kilise ayinine katılan Kraliçe'nin programına devam etmek için bugün Buckingham Sarayı'na döneceği belirtildi. Diğer yandan İngiliz kraliyet ailesinin taht için babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth ve babası Prens Charles'dan sonra üçüncü sırada yer alan Prens William'ın tahtı devralmak için çok fazla beklemeyeceği ileri sürüldü. İngiliz basınında yer alan iddialara göre Prens William bu yıl içinde tahta çıkabilir. Bunun nedeni de tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını.
16.03.2020 16:27
- Son Güncelleme: 16.03.2020 16:44
İngiltere'de corona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken Kraliçe II. Elizabeth de virüs korkusuna kapıldı. Kraliçe, Cobra adı verilen hükümetin acil durum komitesi toplantısının ardından Buckingham Sarayı'nı terk etti. Bu iddianın ardından gelen yeni bilgiye göre Kraliçe Elizabeth bugün saraya geri dönüyor.
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