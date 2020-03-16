Kraliçe Elizabeth koronavirüs nedeniyle bunu da yaptı! Önce kaçtı sonra... İngiliz Kraliyet Ailesi'nde dengeler değişiyor

Dün İngiliz basınında Kraliçe II. Elizabeth'in Buckingham Sarayı'nı terk ettiği ve programını iptal ettiği haberleri yer almıştı.

Her zaman olduğu gibi pazar günü Windsor'da kilise ayinine katılan Kraliçe'nin programına devam etmek için bugün Buckingham Sarayı'na döneceği belirtildi.