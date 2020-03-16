İbrahim Erkal ve eşi Filiz Akgün'ün kızları Elif Su büyüdü!

İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük çocuğu Elif Su henüz 12 günlüktü. Geriye ise Elif Su ve babası İbrahim Erkal'ın birlikte çekildiği bu fotoğraflar kaldı.

Elif Su şimdi 2,5 yaşında. Anne Filiz Erkal, kızının fotoğraflarını sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşıyor. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...