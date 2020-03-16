İbrahim Erkal ve eşi Filiz Akgün'ün kızları Elif Su büyüdü!
Canısı, Ömrüm, Çare Gelmez, Sen Aldırma, Vur Dibine gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran İbrahim Erkal, ölümü ile tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 52 yaşında hayata veda eden İbrahim Erkal geride 3 çocuk bıraktı.
16.03.2020 17:00
- Son Güncelleme: 08.04.2020 17:41
Ölümü ile sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! İşte son hali...
Ölümü ile sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! İşte son hali...
İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük çocuğu Elif Su henüz 12 günlüktü. Geriye ise Elif Su ve babası İbrahim Erkal'ın birlikte çekildiği bu fotoğraflar kaldı.
Elif Su şimdi 2,5 yaşında. Anne Filiz Erkal, kızının fotoğraflarını sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşıyor. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...
Ölümü ile sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! İşte son hali...
Ölümü ile sevenlerini yasa boğan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü! İşte son hali...
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